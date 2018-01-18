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На КПВВ возле Горловки умер мужчина
На КПВВ возле оккупированной Горловки, 14 января от сердечного приступа умер 65-летний житель оккупированного Алчевска. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 17 января.
«Наблюдатели уточняли сообщения о случае смерти на блокпосте, расположенном к северу от подконтрольного "ДНР" г. Горловка. Дежурный медпункта сообщил членам патруля Миссии о том, что, по словам дежуривших 14 января медработников, в автобусе, остановленном в 14:30 на блокпосте, был обнаружен мертвый мужчина (65 лет) из подконтрольного "ЛНР" г. Алчевск. В морге в Горловке начальник патологоанатомического отделения сообщил наблюдателям, что 14 января в морг было доставлено тело мужчины (1952 г.р.), который, согласно сопроводительной справке, умер в тот же день на блокпосте, расположенном к северу от Горловки. По словам начальника патологоанатомического отделения, по результатам вскрытия установлено, что причиной смерти стал сердечный приступ», – сказано в отчете.
Теги: Донбасс, Горловка, мужчина, умерший, КПВВ
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