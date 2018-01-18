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Невосполнимые потери для армии Украины: российские наемники и боевики "Л/ДНР" убили троих воинов АТО, пятеро были ранены

18.01.2018 09:12
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Невосполнимые потери для армии Украины: российские наемники и боевики "Л/ДНР" убили троих воинов АТО, пятеро были ранены

Пресс-центр штаба АТО сообщил о трагической гибели трех военнослужащих Вооруженных сил Украины на временно оккупированном Донбассе. За прошедшие сутки, 17 января, в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 7 раз нарушили режим тишины, передает "Диалог.UA".

По данным пресс-центр штаба АТО, боевики незаконных вооруженных бандформирований продолжают срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников.

Российско-террористические войска не прекращают обстреливать из запрещенного минскими договоренностями вооружения позиции Вооруженных сил Украины. Сообщается, что в результате обстрелов погибли трое военнослужащих ВСУ, еще пятеро получили боевые травмы.



Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности
 
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