Невосполнимые потери для армии Украины: российские наемники и боевики "Л/ДНР" убили троих воинов АТО, пятеро были ранены

18.01.2018 09:12

Пресс-центр штаба АТО сообщил о трагической гибели трех военнослужащих Вооруженных сил Украины на временно оккупированном Донбассе. За прошедшие сутки, 17 января, в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 7 раз нарушили режим тишины, передает "Диалог.UA".

По данным пресс-центр штаба АТО, боевики незаконных вооруженных бандформирований продолжают срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников.

Российско-террористические войска не прекращают обстреливать из запрещенного минскими договоренностями вооружения позиции Вооруженных сил Украины. Сообщается, что в результате обстрелов погибли трое военнослужащих ВСУ, еще пятеро получили боевые травмы.