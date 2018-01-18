- Как "ДНР" собирается бороться против Javelin22:21
- "Они ломают логику минского процесса", - в оккупированном Луганске сепаратисты устроили Украине "разбор полетов" после закона о Донбассе22:01
- В «ДНР» озвучили доходы «Vodafone» на территории ОРДЛО20:57
- "Мира теперь не будет", - Захарченко выступил с гневными обвинениями в адрес Украины после принятия закона по Донбассу19:47
- Какие тарифы Vodafon будут по ту сторону линии разграничения19:23
- МинАТО: Боевики «ДНР» не дали разрешения на ремонт кабеля «Водафон18:51
- "ДНР" предложили вернуть Дебальцево: Украина озвучила требования18:22
- Вот настоящий Донбасс, и не рассказывайте о "русском мире"18:06
- "ДНР" и "ЛНР" изменят названия17:45
- «В случае войны 12 000 погибнут в первые три дня»: Маразматик из Думы Кремля пугал нас силой «ДНР» в прямом эфире. ВИДЕО17:21
"Они ломают логику минского процесса", - в оккупированном Луганске сепаратисты устроили Украине "разбор полетов" после закона о Донбассе
Так называемый и.о. "министра иностранных дел" "ЛНР" Владислав Дейнего заявил сегодня, 18 января, спустя несколько часов после принятия ВР закона о реинтеграции Донбасса, что народные депутаты Украины устроили провокацию. По словам сепаратиста, принятый закон может полностью перечеркнуть минский процесс, передает "Диалог.UA".
"Данный закон в корне ломает логику минского процесса, но будем надеяться, что разум возьмет верх и работа в Минске продолжится, несмотря на те провокационные законы, которые принимает Украина", - заявил пособник оккупационного режима в ОРЛО. Кроме того в "ЛНР" заявляют, что этим законом власти Украины пытаются подвести все происходящее на оккупированном Донбассе под какую-то нормативную базу, хотя сепаратисты считают, что для этого нет оснований. Ранее на судьбоносный закон отреагировал и террорист Захарченко высказавшийся, что с принятием закона "мир" на территории оккупированной боевиками "ДНР/ЛНР" закончится.
Теги: Донбасс, закон, Луганск, реинтеграция Донбасса
- Как "ДНР" собирается бороться против Javelin22:21
- "Они ломают логику минского процесса", - в оккупированном Луганске сепаратисты устроили Украине "разбор полетов" после закона о Донбассе22:01
- В «ДНР» озвучили доходы «Vodafone» на территории ОРДЛО20:57
- "Мира теперь не будет", - Захарченко выступил с гневными обвинениями в адрес Украины после принятия закона по Донбассу19:47
- Какие тарифы Vodafon будут по ту сторону линии разграничения19:23
- Луганщина: Где водителям автотранспорта можно переждать непогоду (Перечень стоянок)18:57
- МинАТО: Боевики «ДНР» не дали разрешения на ремонт кабеля «Водафон18:51
- "ДНР" предложили вернуть Дебальцево: Украина озвучила требования18:22
- Вот настоящий Донбасс, и не рассказывайте о "русском мире"18:06
- "ДНР" и "ЛНР" изменят названия17:45
- Как "ДНР" собирается бороться против Javelin22:21
- "Они ломают логику минского процесса", - в оккупированном Луганске сепаратисты устроили Украине "разбор полетов" после закона о Донбассе22:01
- Порошенко: Принятие закона о реинтеграции Донбасса – сигнал для Крыма21:40
- В «ДНР» озвучили доходы «Vodafone» на территории ОРДЛО20:57
- «У Украины просто талант ссориться с друзьями и делать из них врагов» – Береза20:33
- Чехия выслала более 1000 украинцев с польскими разрешениями на работу20:14
- "Мира теперь не будет", - Захарченко выступил с гневными обвинениями в адрес Украины после принятия закона по Донбассу19:47
- Какие тарифы Vodafon будут по ту сторону линии разграничения19:23
- Луганщина: Где водителям автотранспорта можно переждать непогоду (Перечень стоянок)18:57
- МинАТО: Боевики «ДНР» не дали разрешения на ремонт кабеля «Водафон18:51
- Я - заблудшая овечка: Усик рассказал о поездках в АТО. ВИДЕО18:39
- Пономарь: Закон о Донбассе станет тузом Волкера на переговорах с Сурковым17:02
- Определена самая опасная бытовая вещь, вызывающая рак16:45
- Экономных украинцев накажут штрафами15:54
- Реинтеграция Донбасса: какие серьезные изменения ждут украинцев15:33
- 10 простых способов сохранять здоровье весь год15:15
- Неоднозначный день: гороскоп на четверг, 18 января11:34
- Крещенская вода от всяких хворей. Традиции и приметы на 19 января09:12
- АТОшник: “Я пошёл служить для дочки, ей нужна была операция”. Стало известно, зачем некоторые украинцы отправляются воевать на Донбасс09:05
- Крещенский Сочельник: что надо делать08:50
- На неподконтрольном Донбассе будет два тарифа Vodafon
- Корректируем женскую судьбу: на какой палец надо надевать кольцо
- Сегодня в «республиках» заработает МТС
- "МТСовскую связь отключили специально. Ведь Донецк и Луганск для того и захватывали, так что все идет по плану…" - Денис Казанский
- Жителям оккупированного Донбасса обещают восстановить мобильную связь: Vodafone озвучил СЦКК главное условие по ремонту кабеля
- Цель Захарченко намного хитрее: жители "ДНР" возмущены запретом выезжать в Украину и назвали реальную причину указа
- Пенсии жителям ОРДЛО: в США сделали скандальное уточнение
- Откровения АТОшника с передовой. "Тут легче всего заработать"
- Какой сюрприз преподнесли жителям Донецкой области почтовики и энергетики
- "Идет полный развал, не хватает буквально всего..." - опубликовано видео, как сторонник боевиков из Донецка рассказал о распаде армии "ДНР"