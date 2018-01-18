«Правоохранителям ДНР» поручили активнее сдирать деньги с местных частных предпринимателей

18.01.2018 09:26

Российское руководство с четвертого квартала 2017 года существенно уменьшило объемы финансовой помощи так называемым «республикам». Об этом сообщает украинская разведка, передает сайт СНБО.

Это заставило руководство последних минимизировать расходы на содержание местных «бюджетных» учреждений, организаций и предприятий. В частности, с начала года прекращены выплаты премий и надбавок бюджетникам, вдвое уменьшены выплаты по безработице лицам, которые находятся на учете так называемых «бирж труда», с задержкой в ​​месяц будут финансировать вообще все фейковые «республиканские государственные учреждения».

Кроме того, дефицит бюджета псевдо-республик предполагается покрывать за счет активизации деятельности так называемых «контролирующих и правоохранительных органов ДНР», которые получили указания усилить «работу» с частными предпринимателями на временно оккупированной территории Донбасса.

Источник Восточный фарватер