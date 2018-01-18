Россия заявляет о четырех приоритетах относительно Донбасса

18.01.2018 11:12

У России есть четыре приоритета на переговорах в Минске контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сказал журналистам полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов, сообщает "РИА Новости", передает pravda.com.ua.

"В ближайшее время российская делегация сосредоточит усилия на четырёх равно приоритетных задачах", – заявил он.

"Первая – обеспечение результативности работы политической подгруппы.

Вторая – обеспечение режима прекращения огня и безопасности на линии разграничения и около неё.

Третья – скорейшее транспортно-экономическое деблокирование Донбасса", – уточнил Грызлов.

"И четвёртая задача – продолжение освобождения удерживаемых сторонами конфликта людей", – добавил он.