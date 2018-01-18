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Сегодня в «республиках» заработает МТС
18 января, мобильная связь Vodafone должна быть восстановлена на всей оккупированной территории Донбасса. Как сообщили представители компании Vodafone связь ориентировочно будет восстановлена сегодня в 12.00, пишет 62.
Комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Верховной Рады Украины сегодня на своем заседании рассмотрел вопросы, связанные с возможностью восстановления мобильной связи на временно оккупированных территориях Донбасса.
"Уже несколько дней люди, проживающие на неподконтрольной территории Донбасса, не имеют возможности общаться со своими родственниками и близкими. Это почти два миллиона наших граждан. Это чрезвычайная ситуация, которая должна быть решена немедленно", - подчеркнул председатель Комитета Григорий Немыря.
11 января мобильный оператор Vodafone, единственный который предоставлял услуги на неподконтрольной части территории Донбасса, до ребрендинга известный как "МТС-Украина", перестал работать на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. По сообщению технического персонала оператора, связь пропала в результате повреждения волоконно-оптической линии связи в зоне проведения АТО.
Директор по корпоративному управлению и контролю "Украина (Vodafone)" Олег Проживальский, присутствовавший на заседании комитета, сообщил, что кабели компании на неподконтрольной территории вышли из строя, и она была вынуждена обратиться к СММ ОБСЕ с просьбой содействовать в помощи провести ремонтные работы на упомянутых территориях.
"Сегодня при содействии ОБСЕ огонь был прекращен на два дня и начались ремонтные работы. Мы надеемся, что завтра к обеду связь будет восстановлена", - сказал он, сообщив, что мобильной связью Vodafone пользуются почти два миллиона граждан Украины, которые остались на неподконтрольной территории.
Кроме того, 9 января в Комитет обратилась общественная организация "ДОНБАСС СОС» относительно неправомерных действий оператора мобильной связи Vodafone в отношении граждан, проживающих на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей, а именно изменения мобильного тарифа в декабре прошлого года без альтернативы выбора другого тарифа в одностороннем порядке для граждан, проживающих на временно неподконтрольной территории.
В этой связи Олег Проживальский сообщил, что изменения тарифов связаны с вопросом использования торговой марки но не будут выше, чем на подконтрольной территории, а в случае переплаты будут осуществлены перерасчеты.
По результатам обсуждения на заседании было решено, что председатель Комитета Григорий Немыря обратится к СММ ОБСЕ и экспертов социально-экономической подгруппы трехсторонней контактной группы информации об обсуждении проблемы на заседании и просить способствовать скорейшему восстановлению мобильной связи между гражданами Украины, которые проживают по обе стороны от линии соприкосновения.
Теги: Донбасс, МТС, мобильная связь, ОРДЛО
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