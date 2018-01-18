Ситуация в пунктах пропуска утром 18 января

18.01.2018 10:10

Сегодня утром, 18 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 17 января линию разграничения через КПВВ пересекли 34,8 тыс. человек и 4,1 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9040 человек и 995 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8545 человек и 1440 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6265 человек и 1035транспортних средств;

КПВВ «Гнутово» – 3360 человек и 650 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7630 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 40/80;

КПВВ «Марьинка» – 50/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 40/20;

КПВВ «Гнутово» – 70/50.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Максим: «8:36. Пешая в Майорске в сторону Горловки была до 300 человек в 7:30»;

Михаил: «9:20. Паспортный ДНР в сторону Бахмута: основная около 100, льгота машин на 10 меньше».

КПВВ «Новотроицкое»:

Марина: «8:51. Новотроицкое: со стороны Мариуполя сразу на проверку».

КПВВ «Гнутово»:

Игорь: «6:39. Гнутово: в сторону Донецка 13 машин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.