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Украина собралась воевать: Захарченко отреагировал на закон о реинтеграции Донбасса
18.01.2018 16:32
Главарь так называемой «ДНР» Александр Захарченко заявил, что закон о реинтеграции Донбасса обернется эскалацией конфликта, сообщает сепаратистский сайт ДАН, передает inforesist.org.
«Этот закон позволит развязать руки украинской военщине. И все, что они раньше не могли делать, теперь смогут делать на «законных» основаниях. Это полностью нарушает минские договоренности. Украина собралась воевать и создает для этого юридическую платформу», — заявил Захарченко.
Напомним, 18 января 280 народных депутатов проголосовали за закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», которым Россия была признана государством-агрессором.
Теги: Россия, Донбасс, конфликт, ДНР, Захарченко, Минские договоренности, реинтеграция Донбасса
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