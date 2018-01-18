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Архив - Донецкая область

В «ДНР» озвучили доходы «Vodafone» на территории ОРДЛО

18.01.2018 20:57
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В «ДНР» озвучили доходы «Vodafone» на территории ОРДЛО

Доходы мобильного оператора Vodafone-Украина от абонентов «ДНР» составляют около 140 млн руб. ежемесячно.
«Министр связи ДНР» Виктор Яценко сообщил: «У Vodafone очень низкий ARPU — это средний чек, который человек платит за услуги связи. Одно время многие операторы заигрались в демпинге, в том числе небезызвестный оператор Life. Сейчас у компании „МТС-Украина“ новый хозяин — это компания Vodafone. Это английская компания, и они заинтересованы в увеличении платежного баланса».
Также, он заявил, что увеличение тарифов Vodafone для жителей ОРДЛО — это «некий эксперимент» владельцев компании, для увеличения стоимости услуг на всей территории Украины.
«Министр» боевиков добавил: «У них очень низкий ARPU, поэтому создаются те или иные механизмы, чтобы повысить ARPU. В нашем случае они просто решили волевым жестом поднять средний чек для каждого абонента, проживающего в Донецкой народной республике, а в дальнейшем спроецировать это и на остальных».
Также, Яценко озвучил приблизительную сумму доходов мобильного оператора Vodafone от абонентов ОРДО: «Мы оцениваем, что ежемесячный отток капитала в Vodafone с нашей республики от 140 млн руб. Это достаточно большие деньги, сейчас их по этим дням они теряют».

Источник ДонПресс



Теги: Донбасс, МТС, ОРДЛО, доходы
 
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