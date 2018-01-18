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Vodafone может вернуть деньги за то время, пока нет связи на Донбассе
После ремонта поврежденного кабеля оператора Vodafone абонентам могут вернуть средства, списанные за время отсутствия сотовой связи. Об этом сообщила спикер компании Виктория Рубан в эфире «Громадського радіо».
«Это, конечно, форс-мажорная ситуация, но у нас сейчас задача № 1 — восстановить связь, чтобы можно было сделать возврат средств. А потом уже будем принимать решение. Не исключается такая возможность и вероятность очень высока, что будем возвращать деньги», – отметила она.
Ранее в Vodafone заявляли, что несмотря на отсутствие сотовой связи продолжают ежедневно списывать с абонентов оплату в размере 3 гривен в сутки согласно действующему тарифу «Смартфон стандартный», который был введен для отдельных районов Донбасса с 9 января.
17 января т.н. «ЛНР» заявила, что предоставила гарантии соблюдения режима прекращения огня на время проведения ремонта магистрального оптоволоконного кабеля оператора Vodafone.
По словам Рубан, на восстановление связи понадобиться 10 – 12 часов.
Из-за повреждения магистрального оптоволоконного кабеля районы под контролем т.н. «ДНР» и «ЛНР» с 11 января находятся без мобильной связи Vodafone.
Источник Знамя индустрии
Теги: Донбасс, деньги, возврат, МТС, мобильная связь
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