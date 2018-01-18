Vodafone может вернуть деньги за то время, пока нет связи на Донбассе

18.01.2018 09:00

После ремонта поврежденного кабеля оператора Vodafone абонентам могут вернуть средства, списанные за время отсутствия сотовой связи. Об этом сообщила спикер компании Виктория Рубан в эфире «Громадського радіо».

«Это, конечно, форс-мажорная ситуация, но у нас сейчас задача № 1 — восстановить связь, чтобы можно было сделать возврат средств. А потом уже будем принимать решение. Не исключается такая возможность и вероятность очень высока, что будем возвращать деньги», – отметила она.

Ранее в Vodafone заявляли, что несмотря на отсутствие сотовой связи продолжают ежедневно списывать с абонентов оплату в размере 3 гривен в сутки согласно действующему тарифу «Смартфон стандартный», который был введен для отдельных районов Донбасса с 9 января.

17 января т.н. «ЛНР» заявила, что предоставила гарантии соблюдения режима прекращения огня на время проведения ремонта магистрального оптоволоконного кабеля оператора Vodafone.

По словам Рубан, на восстановление связи понадобиться 10 – 12 часов.

Из-за повреждения магистрального оптоволоконного кабеля районы под контролем т.н. «ДНР» и «ЛНР» с 11 января находятся без мобильной связи Vodafone.

Источник Знамя индустрии