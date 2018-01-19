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Архив - Донецкая область

Боевики из минометов стреляли по ВСУ

19.01.2018 08:41
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Боевики из минометов стреляли по ВСУ

За прошедшие сутки, 18 января, боевики 2 раза нарушили режим тишины, пострадавших в результате обстрелов нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Несмотря на взаимное соблюдение режима прекращения огня на протяжении всего вчерашнего дня, российско-оккупационные войска в темное время суток все же обратились к коварной провокации и совершили обстрел позиций Вооруженных сил Украины из оружия, запрещенного Минскими договоренностями", – говорится в отчете.
На Луганском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов по нашим опорных пунктах возле Счастья. Также из миномета калибра 120-мм были обстреляны позиции в районе населенного пункта Луганское.
"Во время проведения инженерных работ на Донецком направлении получил боевую травму один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни украинского воина ничто не угрожает. Военные медики характеризуют состояние его здоровья как удовлетворительное", – сообщили в штабе АТО.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, минометы
 
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