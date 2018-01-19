Бойцы «Азова» стоят на страже «Новороссии»?

19.01.2018 17:34

Сепаратистское новостное агентство "МИА Новороссия" весьма странно проиллюстрировало одну из своих публикаций в социальных сетях.

Речь идет о страничке агентства в Twitter.

Так, заявление о том, что боевики "ДНР" стоят на страже граждан "республики", сопровождается фото бойца полка специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов", о чем свидетельствует шеврон военнослужащего, пишет from-ua.

Боец "Азова" запечатлен с поднятым вверх кулаком. В целом, изображение украинского солдата и подпись агентства указывают на то, что якобы именно "Азов" стоит на страже граждан "республики", а не боевики "ДНР", о чем пыталось донести информацию "МИА Новороссия".