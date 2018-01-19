Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Бойцы «Азова» стоят на страже «Новороссии»?

19.01.2018 17:34
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Бойцы «Азова» стоят на страже «Новороссии»?

Сепаратистское новостное агентство "МИА Новороссия" весьма странно проиллюстрировало одну из своих публикаций в социальных сетях.
Речь идет о страничке агентства в Twitter.
Так, заявление о том, что боевики "ДНР" стоят на страже граждан "республики", сопровождается фото бойца полка специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов", о чем свидетельствует шеврон военнослужащего, пишет from-ua.

Боец "Азова" запечатлен с поднятым вверх кулаком. В целом, изображение украинского солдата и подпись агентства указывают на то, что якобы именно "Азов" стоит на страже граждан "республики", а не боевики "ДНР", о чем пыталось донести информацию "МИА Новороссия".



Теги: Донбасс, защита, Новороссия, "Азов"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх