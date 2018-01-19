"Это ужас просто": жители Донецка рассказали, как живут без мобильной связи. ВИДЕО

19.01.2018 19:00

Жители оккупированного Донецка возмущаются отсутствием мобильной связи в городе.

Об этом сообщает Общественное телевидение Донбасса.

"Просто потеряли всякую связь, у меня родственники в Украине, я с ними неделю уже не могу связаться …Это ужас просто. А Феникс (мобильный оператор боевиков, - ред.) пойти купить - это смертоубийство, там говорят, спекуляция", - отметила одна из женщин.

По словам другой дончанки, все ее знакомые надеются и ждут, когда появится связь.

"Бабушки все возмущаются, в основном пострадали бабушки и дедушки, те, кто не пользуется интернетом. Никто нас не имеет права лишать связи. Мне было удобно, чтобы я имела связь с Украиной", - добавила местная жительница.