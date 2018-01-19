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"Это ужас просто": жители Донецка рассказали, как живут без мобильной связи. ВИДЕО
19.01.2018 19:00
Жители оккупированного Донецка возмущаются отсутствием мобильной связи в городе.
Об этом сообщает Общественное телевидение Донбасса.
"Просто потеряли всякую связь, у меня родственники в Украине, я с ними неделю уже не могу связаться …Это ужас просто. А Феникс (мобильный оператор боевиков, - ред.) пойти купить - это смертоубийство, там говорят, спекуляция", - отметила одна из женщин.
По словам другой дончанки, все ее знакомые надеются и ждут, когда появится связь.
"Бабушки все возмущаются, в основном пострадали бабушки и дедушки, те, кто не пользуется интернетом. Никто нас не имеет права лишать связи. Мне было удобно, чтобы я имела связь с Украиной", - добавила местная жительница.
Теги: Донецк, Донбасс, МТС, мобильная связь
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