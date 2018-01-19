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Архив - Донецкая область

Компания «Артемсоль» открывает новое производство

19.01.2018 19:26
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Компания «Артемсоль» открывает новое производство

18 января текущего года на ГП «Артемсоль» было запущено производство очищенной пищевой соли. Новую продукцию будут как экспортировать, так и продавать на внутреннем рынке, пишет Знамя индустрии.

С открытием нового производства коллектив «Артемсоли» поздравила Виктория Луценко, руководитель компании. Она заявила, что теперь на предприятии будут производить соль высшего сорта в пачках. Для этого будет использоваться наиболее современное оборудование. Осуществление данного проекта даст возможность повысить качество продукции, увеличить объемы экспорта и сформировать новые рабочие места.

На торжественном открытии линии кроме представителей трудового коллектива присутствовали также и руководители Донецкой областной государственной администрации, гости из управления Гоструда, Торгово-промышленной палаты и представители прессы.

Для всех желающих технические специалисты проводили экскурсии, в ходе которых рассказали о том, по каким технологиям производится очищенная соль. Для повышения качества соли в уже привычную технологию добавили процесс фотосепарации, с помощью которого из каменной соли будут удалять темные природные включения.

Теперь очищенную пищевую соль выпускают одновременно на двух рудниках ГП «Артемсоль».



Теги: Донбасс, производство, соль, Артемсоль
 
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