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Кубив рассказал, что торговать с ЛДНР - это законно
Первый вице-премьер Степан Кубов заявил, что торговля с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей не противоречит действующему законодательству. Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству, отвечая на вопрос депутата от "Самопомощь" Егора Соболева о том, когда будет прекращена торговля с оккупированными территориями.
"Торговля, которая сегодня есть в Украине, во-первых, соответствует законодательству, во-вторых - целостности Украины, а, в-третьих, мы говорим о гражданах, которые сегодня проживают на территории Украины", - сказал Кубов.
Напомним, что вчера 18 января в Раде продолжались долго дискуссии по поводу того, есть ли норма о разрешении торговли с ОРДЛО в законе о реинтеграции, который депутаты приняли 18 января. Следует отметить, что в законе о реинтеграции Донбасса действительно есть ст. 10, которая предусматривает, что "въезд лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезд лиц, перемещение товаров из таких территорий осуществляются через контрольные пункты въезда-выезда".
"Вести" проанализировали подводные камни документа при его принятии. А также обсудили с экспертами, чего ждать в следующем году в международной политике, внутриукраинском пасьянсе, ситуации на Донбассе и силовых структурах.
Правозащитники уже заявили, что принятый закон открывает государству путь к военному насилию.
В ЛДНР уже заявили, что закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские соглашения.
Теги: Донбасс, Донецкая область, торговля, Луганская область, Верховная Рада, ДНР, ЛНР, реинтеграция Донбасса
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