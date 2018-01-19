Мобильная связь в оккупированном Донбассе: представители компании "Vodafone-Украина" сделали важное заявление

19.01.2018 15:19

Жители временно неподконтрольных Украине территорий Донбасса смогут продолжать пользоваться услугами украинского оператора, как только закончатся восстановительные работы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, передает "Диалог.UA".

В "Vodafone-Украина" уточнили, что жителей ОРДЛО не будут переводить на новый тариф стоимость которого равняется трем гривнам в день. Также представители мобильной компании пообещали возместить ущерб всем абонентам.

Отмечается, что перерасчет будет осуществлен, как только на Донбассе восстановят сеть. Стоит отметить, ранее в СМИ появилась информация, что вышеназванный оператор мобильной связи планировал в одностороннем порядке изменить тариф для граждан, проживающих в захваченных российскими наемниками регионах Донецкой и Луганской областей.

Напомним, связь "Vodafone-Украина" перестала работать на территории ОРДЛО со второй половины дня среды, 11 января.