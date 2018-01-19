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Мужчин Дружковки вызывают в военкомат
Бояться ли приглашения в военкомат и зачем вызывают мужчин?
На этот вопрос дал разъяснение Евгений Гречко начальник отдела учебной части солдат и сержантов Дружковского военного комиссариата, пишет Знамя индустрии.
В прошедшем году военкомат направлял приглашения с просьбой явиться по месту требования мужчинам, работающим на крупных промышленных предприятиях города. Многие сразу же начинали паниковать – забирают на войну. Руководство военкомата не раз давало разъяснение: призыв ведется только среди срочников, которых направляют в военные части страны, но ни в коем случае не в зону проведения АТО.
- Военный комиссариат в настоящее время занимается восстановлением воинского учета. В 2018 году мы продолжаем это делать. Процедура проста: мы вызываем военнообязанного и уточняем нужную нам информацию. В прошлом году мы работали с крупными предприятиями, а в этом начнем восстановление воинского учета среди представителей малого и среднего бизнеса города, - сообщил Евгений Гречко.
Теги: Донбасс, Дружковка, мужчины, военкомат
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