Россия несет новые потери на Донбассе: боевики подтвердили гибель наемника из Санкт-Петербурга - соцсети раскрыли подозрительную деталь

19.01.2018 12:31

Российские наемники продолжают нести потери на Донбассе, возвращаясь в Россию в автомобилях с маркировкой "груз 200". Организация российских боевиков, которая носит название "Союз добровольцев Донбасса", заявила о гибели гражданина России из Санкт-Петербурга, тело которого было доставлено в Ростов-на-Дону для отправки на родину террориста домой, передает dialog.ua.

Российский наемник был убит 10 января и нес службу в так называемой первой славянской бригаде, расквартированной в Комсомольске. По данным сослуживцев наемника, он собирался ехать домой в Санкт-Петербург, однако теперь отправится туда навсегда.

При этом пользователи соцсетей считают, что террорист погиб не в результате боевого столкновения, так как указанная бригада не ведет военных действий. По данным пользователей, скорее всего, речь идет о Павлове Денисе Викторовиче. "Они, вроде, не воюют, в Комсомольском сидят, водку жрут", - пишут люди.