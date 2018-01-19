Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Россия несет новые потери на Донбассе: боевики подтвердили гибель наемника из Санкт-Петербурга - соцсети раскрыли подозрительную деталь

19.01.2018 12:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Россия несет новые потери на Донбассе: боевики подтвердили гибель наемника из Санкт-Петербурга - соцсети раскрыли подозрительную деталь

Российские наемники продолжают нести потери на Донбассе, возвращаясь в Россию в автомобилях с маркировкой "груз 200". Организация российских боевиков, которая носит название "Союз добровольцев Донбасса", заявила о гибели гражданина России из Санкт-Петербурга, тело которого было доставлено в Ростов-на-Дону для отправки на родину террориста домой, передает dialog.ua.

Российский наемник был убит 10 января и нес службу в так называемой первой славянской бригаде, расквартированной в Комсомольске. По данным сослуживцев наемника, он собирался ехать домой в Санкт-Петербург, однако теперь отправится туда навсегда.

При этом пользователи соцсетей считают, что террорист погиб не в результате боевого столкновения, так как указанная бригада не ведет военных действий. По данным пользователей, скорее всего, речь идет о Павлове Денисе Викторовиче. "Они, вроде, не воюют, в Комсомольском сидят, водку жрут", - пишут люди.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх