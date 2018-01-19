Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ Донбасса сегодня, 19 января

19.01.2018 09:26
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация на КПВВ Донбасса сегодня, 19 января

На контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, сегодня утром, 19 января, на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» - 70/40; «Марьинка» - 70/50; «Новотроицкое» - 50/40; «Гнутово» - 80/50, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 34,4 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:

«Майорск» - 8366 человек и 930 транспортных средств;

«Марьинка» - 6495 человек и 1225 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 6750 человек и 1160 транспортных средств;

«Гнутово» - 3756 человек и 815 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 8045 человек.



Теги: Донбасс, машины, очередь, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх