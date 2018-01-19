Ситуация на КПВВ Донбасса сегодня, 19 января

19.01.2018 09:26

На контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, сегодня утром, 19 января, на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» - 70/40; «Марьинка» - 70/50; «Новотроицкое» - 50/40; «Гнутово» - 80/50, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 34,4 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:

«Майорск» - 8366 человек и 930 транспортных средств;

«Марьинка» - 6495 человек и 1225 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 6750 человек и 1160 транспортных средств;

«Гнутово» - 3756 человек и 815 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 8045 человек.