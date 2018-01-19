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Архив - Донецкая область

Террористы "ДНР" готовятся к "выборам"

19.01.2018 13:28
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Террористы "ДНР" готовятся к "выборам"

На оккупированной части Донбасса в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" террористы в очередной раз готовятся к проведению местных "выборов". Об этом сообщил руководитель группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook, передает 24tv.ua.

"В "ДНР" в очередной раз проводят подготовительные мероприятия к "местным выборам". В частности, проверяются предвыборные списки и списки избирательных комиссий, осуществляется набор агитаторов от основной общественно-политической силы "ДНР" общественного движения "Донецкая республика", – рассказал нардеп.

Тымчук также рассказал, что в "администрации главы ДНР" ходят слухи, что дата "выборов" будет назначена по указанию "российских кураторов". Возможно, это будет сразу после проведения в марте президентских выборов в России.



Теги: Россия, Донбасс, выборы, список избирателей, ДНР, террористы, Тымчук
 
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