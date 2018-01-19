Тысячи трупов и российские флаги в Киеве: Жириновский пригрозил украинцам тяжелыми последствиями и "нападением" ВСУ на Донбасс. ВИДЕО

19.01.2018 17:28

Одиозный российский политик снова пугает украинский народ и предрекает, что накануне выборов президента России "хунта" развернет в отношении Донбасса "карательную операцию", результатами которой станут тысячи трупов невинных людей. Жириновский убеждал в эфире пропагандистского канала, что именно для "легализации карательной операции" нардепы в ВР вчера, 18 января, проголосовали за закон о деоккупации Донбасса, передает "Диалог.UA".

Жириновский договорился до того, что в 2014 году Украина якобы приняла решение о развертывании войны с Россией, а после того как РФ "разгромила ВСУ" на Донбассе, украинские власти планировали привлечь на свою сторону Германию. Но Германия от этого отказалась. По мнению Жириновского, с февраля месяца ВСУ начнут уничтожать Луганск и Донецк, что приведет к тысячам смертей мирного населения.

"В середине - в конце февраля начнут уничтожать Донецк и Луганск. Тысячи трупов на улицах. Ну давай, Путин, что будешь делать? Тысячи трупов. Вмешается — вот агрессор будет. Ближе к марту, чтобы было впечатление", – заявил "слетевшей с катушек" российский политик. По его мнению, это наступление начнется примерно 20-23 февраля, в годовщину Революции Достоинства, которую лидер ЛДПР считает "переворотом". Кроме того, Жириновский пообещал, что в Киеве будут развеваться российские флаги.