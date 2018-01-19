Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В «ДНР» идет подготовка к большим боям

19.01.2018 09:14
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В «ДНР» идет подготовка к большим боям

Все говорит о том, что в «ДНР» идет подготовка к активным боевым действиям. Об этом пишет координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук в Фейсбуке.
«В течение последних нескольких дней подразделения «1 АК ДНР», дислоцирующиеся в районе в н.п.Донецк, активно пополняют запасы медикаментов и средств первой медицинской помощи. Наблюдается активное движение военного и санитарного транспорта по маршруту от «воинских частей» к медицинским учреждениям и аптекам. Также за последнюю неделю значительно увеличилась численность доноров, прибывающих в пункты сдачи крови (кроме гражданских лиц, в основном работников предприятий и «государственных учреждений», также осуществляется организованный подвоз боевиков). Ранее подобная активизация фиксировалась лишь во время активных боевых действий и обострения ситуации на линии разграничения», - пишет Тымчук.



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, боевые действия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх