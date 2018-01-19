В «ДНР» идет подготовка к большим боям

19.01.2018 09:14

Все говорит о том, что в «ДНР» идет подготовка к активным боевым действиям. Об этом пишет координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук в Фейсбуке.

«В течение последних нескольких дней подразделения «1 АК ДНР», дислоцирующиеся в районе в н.п.Донецк, активно пополняют запасы медикаментов и средств первой медицинской помощи. Наблюдается активное движение военного и санитарного транспорта по маршруту от «воинских частей» к медицинским учреждениям и аптекам. Также за последнюю неделю значительно увеличилась численность доноров, прибывающих в пункты сдачи крови (кроме гражданских лиц, в основном работников предприятий и «государственных учреждений», также осуществляется организованный подвоз боевиков). Ранее подобная активизация фиксировалась лишь во время активных боевых действий и обострения ситуации на линии разграничения», - пишет Тымчук.