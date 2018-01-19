В Донецке активно готовятся к разжиганию конфликта на Донбассе: боевиков "ДНР" заставляют сдавать кровь и скупают медикаменты - Тымчук

19.01.2018 13:51

Во временно оккупированном Донецке зафиксирована настораживающая активность боевиков "ДНР" в процессе пополнения запасов медикаментов на случай обострения на фронте. Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook написал о том, что главари "ДНР" готовятся к возможной эскалации ситуации на Донбассе, передает "Диалог.UA".

"В течение последних нескольких дней боевики активно пополняют запасы медикаментов и средств первой медицинской помощи. Наблюдается активное движение военного и санитарного транспорта по маршруту от "воинских частей" до медицинских учреждений и аптек", - утверждает Тымчук. Согласно данным экспертов "ИС", за последнюю неделю значительно увеличилась численность доноров, прибывающих в пункты сдачи крови.

"Кроме гражданских лиц, в основном "работников госпредприятий" и "государственных учреждений", также осуществляется организованный подвоз боевиков. Ранее подобная активизация фиксировалась лишь во время активных боевых действий и обострения ситуации на линии разграничения", - пишет Дмитрий Тымчук.