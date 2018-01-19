- Компания «Артемсоль» открывает новое производство19:26
- "Это ужас просто": жители Донецка рассказали, как живут без мобильной связи. ВИДЕО19:00
- Хуг: На Донбассе началось обострение конфликта18:45
- Заявка о восстановлении связи в ОРДО не была согласована боевиками - Vodafon17:55
- В Vodafone не смогут починить связь в “ДНР”17:50
- Бойцы «Азова» стоят на страже «Новороссии»?17:34
- Тысячи трупов и российские флаги в Киеве: Жириновский пригрозил украинцам тяжелыми последствиями и "нападением" ВСУ на Донбасс. ВИДЕО17:28
- Главарь "ДНР" занервничал из-за "врагов": что там у него случилось16:35
- "Водафон" заявил о возобновлении связи на территории ЛНР16:11
- На предприятии Ахметова производят «Град» для террористов15:41
"Водафон" заявил о возобновлении связи на территории ЛНР
Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" восстановила связь в так называемой ЛНР. Об этом сообщила руководитель отдела по связям с общественностью "Vodаfone Украина" Виктория Рубан, передают Украинские новости.
"Ремонтные работы завершили. В Луганске и области связь восстановлена. В Донецке сеть "не поднимается". Причина неизвестна", - сообщила она.
Представитель компании допускает, что причиной могло послужить возможное прекращение энергоснабжения или вывод из строя оборудования.
Как передает 112 со ссылкой на сепаратиские ресурсы, там якобы тоже подтверждают информацию о возобновлении мобильной связи на оккупированной части Луганской области.
Отметим, что "Вести" пытались дозвониться нескольким жителям Луганска, но связи там по прежнему и нет.
Ранее сообщалось, что работы по восстановлению связи начались 17 января, а уже 18 января после обеда около 2 млн человек на неподконтрольной территории смогут воспользоваться связью Vodafone.
Также аналогичную информацию распространил российский Интерфакс, ссылаясь на ресурсы сепаратистов. В сообщении отмечается, что "представительством" ЛНР в СЦКК 12 января при поддержке ОБСЕ была направлена заявка на проведение ремонтных работ на аварийном участке с подтверждением гарантий безопасности со стороны самопровозглашенной ЛНР.
Напомним, что несколько дней назад пояивлась инфомрация о том, что в Донецке в отдельных районах начала появляться связь Vodafone, которая пропала на прошлой неделе.
Теги: Донецк, Донбасс, связь, Vodafone, ОБСЕ, мобильная связь, ДНР, ЛНР, СЦКК
- В "Vodafone-Украина" объяснили, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске – первые подробности
- "Связи нет, никуда нельзя дозвониться..." - жители Донецка рассказали, что реально происходит в оккупированном Донбассе со связью
- "Ломает еще многих, что-то на кнопочки там нажимают, надеются, ждут", - соцсети об исчезновении связи Vodafone в ОРДЛО
- Vodafone объяснил, почему восстановление связи в ОРДЛО затягивается
- “Ждем”, - Vodafone через СЦКК пытается решить вопрос возобновления связи на оккупированном Донбассе - подробности
- Мобильная связь в оккупированном Донбассе: представители компании "Vodafone-Украина" сделали важное заявление
- Компания «Артемсоль» открывает новое производство19:26
- "Это ужас просто": жители Донецка рассказали, как живут без мобильной связи. ВИДЕО19:00
- Хуг: На Донбассе началось обострение конфликта18:45
- Заявка о восстановлении связи в ОРДО не была согласована боевиками - Vodafon17:55
- В Vodafone не смогут починить связь в “ДНР”17:50
- Бойцы «Азова» стоят на страже «Новороссии»?17:34
- Тысячи трупов и российские флаги в Киеве: Жириновский пригрозил украинцам тяжелыми последствиями и "нападением" ВСУ на Донбасс. ВИДЕО17:28
- Главарь "ДНР" занервничал из-за "врагов": что там у него случилось16:35
- "Водафон" заявил о возобновлении связи на территории ЛНР16:11
- На предприятии Ахметова производят «Град» для террористов15:41
- Голосование по закону о реинтреграции Донбасса могут анулировать19:50
- Компания «Артемсоль» открывает новое производство19:26
- "Это ужас просто": жители Донецка рассказали, как живут без мобильной связи. ВИДЕО19:00
- Хуг: На Донбассе началось обострение конфликта18:45
- Путин собрал Совбез из-за принятого Украиной закона о Донбассе18:29
- Жуткие новости за неделю, которые вы могли пропустить18:02
- Заявка о восстановлении связи в ОРДО не была согласована боевиками - Vodafon17:55
- Возле школы в Одессе преступники начали стрелять по людям: есть убитый и раненые. ВИДЕО17:51
- В Vodafone не смогут починить связь в “ДНР”17:50
- Бойцы «Азова» стоят на страже «Новороссии»?17:34
- Евгений Ковтун: «После второго подрыва терминала ДАПа меня привалило блоками...»12:13
- Вся правда: Донбасс замороженная территория, лидеры Майдана останутся у власти на долгие годы, а народ будут держать в узде под предлогом войны11:39
- Людей никто не защитит от произвола военных11:34
- Все — по плану России, – эксперт про закон о реинтеграции08:59
- Я - заблудшая овечка: Усик рассказал о поездках в АТО. ВИДЕО18:39
- Пономарь: Закон о Донбассе станет тузом Волкера на переговорах с Сурковым17:02
- Определена самая опасная бытовая вещь, вызывающая рак16:45
- Экономных украинцев накажут штрафами15:54
- Реинтеграция Донбасса: какие серьезные изменения ждут украинцев15:33
- 10 простых способов сохранять здоровье весь год15:15
- "ДНР" и "ЛНР" изменят названия
- Сегодня в «республиках» заработает МТС
- На неподконтрольном Донбассе будет два тарифа Vodafon
- Корректируем женскую судьбу: на какой палец надо надевать кольцо
- Цель Захарченко намного хитрее: жители "ДНР" возмущены запретом выезжать в Украину и назвали реальную причину указа
- "МТСовскую связь отключили специально. Ведь Донецк и Луганск для того и захватывали, так что все идет по плану…" - Денис Казанский
- Жителям оккупированного Донбасса обещают восстановить мобильную связь: Vodafone озвучил СЦКК главное условие по ремонту кабеля
- Когда отменят проверки переселенцам после идентификации в Ощадбанке
- "ДНР" предложили вернуть Дебальцево: Украина озвучила требования
- Полиция прикрыла «лавочку», 3 года оформлявшую украинские пенсии жителям Луганска