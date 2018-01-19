"Водафон" заявил о возобновлении связи на территории ЛНР

19.01.2018 16:11

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" восстановила связь в так называемой ЛНР. Об этом сообщила руководитель отдела по связям с общественностью "Vodаfone Украина" Виктория Рубан, передают Украинские новости.

"Ремонтные работы завершили. В Луганске и области связь восстановлена. В Донецке сеть "не поднимается". Причина неизвестна", - сообщила она.

Представитель компании допускает, что причиной могло послужить возможное прекращение энергоснабжения или вывод из строя оборудования.

Как передает 112 со ссылкой на сепаратиские ресурсы, там якобы тоже подтверждают информацию о возобновлении мобильной связи на оккупированной части Луганской области.

Отметим, что "Вести" пытались дозвониться нескольким жителям Луганска, но связи там по прежнему и нет.

Ранее сообщалось, что работы по восстановлению связи начались 17 января, а уже 18 января после обеда около 2 млн человек на неподконтрольной территории смогут воспользоваться связью Vodafone.

Также аналогичную информацию распространил российский Интерфакс, ссылаясь на ресурсы сепаратистов. В сообщении отмечается, что "представительством" ЛНР в СЦКК 12 января при поддержке ОБСЕ была направлена заявка на проведение ремонтных работ на аварийном участке с подтверждением гарантий безопасности со стороны самопровозглашенной ЛНР.

Напомним, что несколько дней назад пояивлась инфомрация о том, что в Донецке в отдельных районах начала появляться связь Vodafone, которая пропала на прошлой неделе.