- На предприятии Ахметова производят «Град» для террористов15:41
- «Власти ДНР» обвинили Украину в атаках на «Феникс», а в «ЛНР» сообщили о работе Vodafone15:38
- Мобильная связь в оккупированном Донбассе: представители компании "Vodafone-Украина" сделали важное заявление15:19
- В Донецке активно готовятся к разжиганию конфликта на Донбассе: боевиков "ДНР" заставляют сдавать кровь и скупают медикаменты - Тымчук13:51
- Террористы "ДНР" готовятся к "выборам"13:28
- Vodafone объяснил, почему восстановление связи в ОРДЛО затягивается13:11
- Кубив рассказал, что торговать с ЛДНР - это законно 12:49
- Россия несет новые потери на Донбассе: боевики подтвердили гибель наемника из Санкт-Петербурга - соцсети раскрыли подозрительную деталь12:31
- Ситуация на КПВВ Донбасса сегодня, 19 января09:26
- Мужчин Дружковки вызывают в военкомат09:20
Vodafone объяснил, почему восстановление связи в ОРДЛО затягивается
Компания Vodafone работает над восстановлением связи на территории ОРДЛО, но имеет определенные трудности с выполнением работ и допуском на территорию, где возникло повреждение. Об этом "Украинской правде" сообщила руководитель отдела по связям с общественностью компании Виктория Рубан.
"Ремонтные работы продолжаются. Наши специалисты прогнозировали, что ремонтные работы могут быть закончены за 10-12 часов. Но дело в том, что технических работников на такое длительное время не пускают на участок, где ведутся ремонтные работы. Нам дают разрешение на несколько часов в сутки. Поэтому этот процесс ремонта растягивается во времени, и мы не можем выполнить работы за один день", - сказала Рубан.
Она пояснила, что для ремонта выполняют земельные и сварочные работы в так называемой серой зоне, на линии разграничения.
"Это достаточно сложные работы, тем более в таких условиях – когда ограничено время, снег и мороз. К тому же для выполнения работ требуется согласование и с одной стороны, и с другой стороны – о прекращении боевых действий, обстрелов, чтобы не рисковать жизнью людей. Нам в этом помогает ОБСЕ, СЦКК, которые мониторят ситуацию и способствуют этим работам, помогают согласовать возможность безопасного доступа к участку работ", - пояснила представитель компании.
В то же время, она выразила надежду, что работы удастся закончить до конца суток 19 января.
"Надеемся, что сегодня, возможно, вероятно, смогут отремонтировать", - сказала Рубан.
Она также подчеркнула, что после восстановления связи Vodafone не будет устанавливать специальные тарифы для жителей этой территории, но и не сможет предоставить им широкий ассортимент пакетов.
По словам Рубан, когда запускали Vodafone, то всех предупреждали, что Vodafon-овские тарифы не будут продаваться, и не предусмотрены для использования на оккупированной территории.
"Но люди каким-то образом, когда бывали на контролируемой территории, покупали эти тарифы, перевозили их, или контрабандой продавали в ОРДЛО и там их использовали. Поэтому мы действительно переводим этих абонентов на тариф "Смартфон стандартный"", - сказала она.
Рубан пояснила, что в этом тарифе будет несколько опций, поэтому у людей будет возможность выбрать оптимальную для себя форму платы.
"Это связано с тем, что поддерживать 2 или 3 десятка тарифов на этой территории очень сложно. Нам там сложно работать, потому что мы и не работаем, а удаленно предоставляем там услуги связи. Поэтому мы и выбрали один тариф, который является популярным у жителей этой территории и который будет оптимальным для этой территории", - сказала Рубан.
Она уточнила, что тариф "Смартфон стандартный" действует по всей территории Украины, и его условия не будут отличаться на свободной и оккупированной территории.
"Условия, которые есть в тарифе, будут действительны для контролируемой территории и неконтролируемой. Не будет никакой дискриминации", - подытожила представитель Vodafone.
Теги: Донбасс, ремонт, связь, Vodafone, мобильная связь, ДНР, ЛНР
- “Ждем”, - Vodafone через СЦКК пытается решить вопрос возобновления связи на оккупированном Донбассе - подробности
- В "Vodafone-Украина" объяснили, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске – первые подробности
- "Связи нет, никуда нельзя дозвониться..." - жители Донецка рассказали, что реально происходит в оккупированном Донбассе со связью
- На неподконтрольной территории не могут восстановить связь «Vodafone-Украина»
- Жителям оккупированного Донбасса обещают восстановить мобильную связь: Vodafone озвучил СЦКК главное условие по ремонту кабеля
- Мобильная связь в оккупированном Донбассе: представители компании "Vodafone-Украина" сделали важное заявление
- На предприятии Ахметова производят «Град» для террористов15:41
- «Власти ДНР» обвинили Украину в атаках на «Феникс», а в «ЛНР» сообщили о работе Vodafone15:38
- Мобильная связь в оккупированном Донбассе: представители компании "Vodafone-Украина" сделали важное заявление15:19
- В Донецке активно готовятся к разжиганию конфликта на Донбассе: боевиков "ДНР" заставляют сдавать кровь и скупают медикаменты - Тымчук13:51
- Террористы "ДНР" готовятся к "выборам"13:28
- Vodafone объяснил, почему восстановление связи в ОРДЛО затягивается13:11
- Кубив рассказал, что торговать с ЛДНР - это законно 12:49
- Россия несет новые потери на Донбассе: боевики подтвердили гибель наемника из Санкт-Петербурга - соцсети раскрыли подозрительную деталь12:31
- Ситуация на КПВВ Донбасса сегодня, 19 января09:26
- Мужчин Дружковки вызывают в военкомат09:20
- На предприятии Ахметова производят «Град» для террористов15:41
- «Власти ДНР» обвинили Украину в атаках на «Феникс», а в «ЛНР» сообщили о работе Vodafone15:38
- Мобильная связь в оккупированном Донбассе: представители компании "Vodafone-Украина" сделали важное заявление15:19
- В законе о реинтеграции Донбасса Россию на самом деле не признали оккупантом14:59
- Об Украине можно говорить "хоть в Антарктиде": у Лукашенко неожиданно резко ответили Трампу по поводу переговоров о Донбассе в Минске14:42
- «Укрзализниця» возобновила онлайн-возврат электронных билетов14:20
- Обнародована новая численность населения Украины14:10
- Журналисты назвали 100 лучших фильмов всех времен14:00
- В Донецке активно готовятся к разжиганию конфликта на Донбассе: боевиков "ДНР" заставляют сдавать кровь и скупают медикаменты - Тымчук13:51
- Террористы "ДНР" готовятся к "выборам"13:28
- Евгений Ковтун: «После второго подрыва терминала ДАПа меня привалило блоками...»12:13
- Вся правда: Донбасс замороженная территория, лидеры Майдана останутся у власти на долгие годы, а народ будут держать в узде под предлогом войны11:39
- Людей никто не защитит от произвола военных11:34
- Все — по плану России, – эксперт про закон о реинтеграции08:59
- Я - заблудшая овечка: Усик рассказал о поездках в АТО. ВИДЕО18:39
- Пономарь: Закон о Донбассе станет тузом Волкера на переговорах с Сурковым17:02
- Определена самая опасная бытовая вещь, вызывающая рак16:45
- Экономных украинцев накажут штрафами15:54
- Реинтеграция Донбасса: какие серьезные изменения ждут украинцев15:33
- 10 простых способов сохранять здоровье весь год15:15
- "ДНР" и "ЛНР" изменят названия
- Сегодня в «республиках» заработает МТС
- На неподконтрольном Донбассе будет два тарифа Vodafon
- Корректируем женскую судьбу: на какой палец надо надевать кольцо
- "МТСовскую связь отключили специально. Ведь Донецк и Луганск для того и захватывали, так что все идет по плану…" - Денис Казанский
- Цель Захарченко намного хитрее: жители "ДНР" возмущены запретом выезжать в Украину и назвали реальную причину указа
- Жителям оккупированного Донбасса обещают восстановить мобильную связь: Vodafone озвучил СЦКК главное условие по ремонту кабеля
- Пенсии жителям ОРДЛО: в США сделали скандальное уточнение
- Полиция прикрыла «лавочку», 3 года оформлявшую украинские пенсии жителям Луганска
- Какой сюрприз преподнесли жителям Донецкой области почтовики и энергетики