Вылетел через заднее сиденье: обнародованы детали смерти в зоне АТО наблюдателя ОБСЕ Виталия Зары

19.01.2018 08:10

Погибший утром 18 января в зоне АТО представитель ОБСЕ был гражданином Молдовы (страна уже 9 лет принимает участие в миротворческих миссиях) и являлся членом луганской команды Миссии. Его звали Виталий Зара. До того, как приехать в составе международной Миссии на Донбасс, Зара работал наблюдателем в Кот-д’Ивуар, передает "Диалог.UA". Здесь Зара переболел малярией и 10 дней провел в плену. Однако все равно пожелал поехать наблюдателем в составе новой Миссии и таким образом оказался на Донбассе.

Сообщается, что наблюдатель ОБСЕ погиб на месте ДТП мгновенно. Он сидел на первом сидении и в момент столкновения вылетел на проезжую часть через заднее стекло. Как ранее сообщалось, автомобиль "Ланос" в котором ехал Зара, занесло на повороте, водитель такси не справился с управлением, из-за чего машину вынесло на встречку, где в нее врезалась ГАЗель. Водитель такси и грузового авто отделались травмами. В ОБСЕ уже подтвердили смерть своего сотрудника.