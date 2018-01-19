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Архив - Донецкая область

Заявка о восстановлении связи в ОРДО не была согласована боевиками - Vodafon

19.01.2018 17:55
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Заявка о восстановлении связи в ОРДО не была согласована боевиками - Vodafon

Заявка оператора мобильной связи "Vodafone Украина" в СЦКК на проведение восстановительных работ на неподконтрольной территории Донецкой области не была согласована со стороны представителей незаконных вооруженных формирований ОРДО. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины в Facebook.
"Поданная компанией в СЦКК заявка на проведение восстановительных работ на неподконтрольной территории Донецкой области (ОРДО) не была согласована со стороны представителей незаконных вооруженных формирований ОРДО", - говорится в сообщении.
Ранее компания возобновила связь на неподконтрольной территории Луганска и области.



Теги: Донбасс, МТС, ДНР, ЛНР, боевики, Захарченко
 
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