Битва за "трон" в "ДНР": Ходаковский против Захарченко

20.01.2018 15:30

Осенью 2018 года на оккупированной частиДонецкой области должны пройти "выборы" главаря пророссийской группировки "ДНР" и членов "народного совета" этой пседореспублики. Пока о своих претензиях на "трон" объявили лишь действующий главарь "ДНР" Александр Захарченко и экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский (известный в соцсетях как Александр Сергеев).



Приводим вашему вниманию анализ этой "войнушки" в "ДНР", опубликованный Виталием Сизовым на novosti.dn.ua:



"Александр Ходаковский - бывший командир подразделения "Альфа" областного управления Службы безопасности Украины. Зимой 2013-2014 годов Ходаковский участвовал в столкновениях во время событий Майдана в Киеве со стороны правительственных сил.



После победы Майдана принял активное участие в событиях "русской весны" на Донбассе, возглавив движение "Патриотические силы Донбасса". Во время начала активных боевых действий и российского вторжения на территорию Украины Ходаковский создал бригаду "Восток" и возглавил ее. Вершиной политической карьеры для Ходаковского стала должность секретаря совета безопасности организации "ДНР", которую он занимал несколько месяцев с ноября 2014 года. Потерял должность из-за конфликта с лидером "ДНР" Александром Захарченко (должность была упразднена). Сейчас Ходаковский остается главой движения "Патриотические силы Донбасса".



Александр Захарченко - до войны на Донбассе занимался бизнесом. После начала "русской весны" возглавил представительство движения "Оплот" в Донецке и впоследствии одноименный батальон. Занимал должность премьера "ДНР".



С ноября 2014 года и по сегодняшний день - глава "ДНР". О желании избираться в "народный совет" пока не заявила ни одна организация, кроме движения Ходаковского. Сейчас в "народном совете" представлены 2 движения "Донецкая республика" (68 депутатов) и "Свободный Донбасс" (32 депутата). При этом организация "ДНР" имеет абсолютное большинство в этом органе самопровозглашенной власти, а "Свободный Донбасс" на манер России выполняет функцию системной оппозиции, то есть на самом деле не оппозиции вовсе.



Захарченко заявил о своем желании участвовать в выборах еще в конце 2017 года. В комментарии "министерству информации" лидер "ДНР" заявил, что видит своей основной целью: "Поднятие экономики, поднятие уровня жизни, социальных пособий".



На сегодняшний день Ходаковский представляет единственную публичную оппозицию к Захарченко на территории, подконтрольной "ДНР" и активно критикует его на собственных страницах в социальных сетях.



Ходаковский говорит об общественно-политическом застое, деградации, коррупции и необходимости заменить Захарченко, который, по его мнению, дискредитирует Москву. Больше никто из политически значимых фигур сейчас не критикует Захарченко. Выборы 2014 года Ходаковский выборами не считает и говорит, что кандидатуру Захарченко выбрали не на Донбассе, а куратуры в Москве. Определяющее влияние России в любой сфере жизни на территории подконтрольных "ДНР" районов ни для кого ни секрет.



Функция "громоотвода" в самопровозглашенной власти выполняет министр доходов и сборов "ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент"). Он - главный объект редкой критики в адрес самопровозглашенной власти. Публичным стал его конфликт с семьей депутатов "народного совета" Павла и Катерины Губаревой, которые обвинили его в давлении на бизнес.



Ходаковский считает, что у него есть все шансы победить на честных выборах, если такие будут. В своих заявлениях он неоднократно вспоминал недавнюю смену власти в организации "Луганская народная республика", которую организовали силовики "ЛНР". Бывший полевой командир прямо называл эти события "путчем" предостерегал от возможности повторения такой ситуации в Донецке в случае, если не будет обеспечена открытая и честная избирательная кампания.



В Луганске в результате конфликта с главой местной "полиции" силой был смещен с должности лидер "ЛНР" Игорь Плотницкий.



Не занимая никаких должностей Ходаковский остается достаточно важной политической фигурой, активен в пространстве медиа, поддерживает контакты с представителями боевых подразделений. Он сохранил влияние в некоторых городах, подконтрольных "ДНР", таких как Ясиноватая. На фоне кризисных явлений на неподконтрольной территории, слова Ходаковского попадают на подготовленную почву. Уровень реальной поддержки самопровозглашенных властей определить тяжело из-за ограниченных возможностей провести исследования, но очевидно, что она собрала большое количество негатива из-за массы нерешенных социальных проблем. Да и сами идеи сепаратизма в довоенное время никогда не имели большой поддержки у жителей Донбасса.



Путч - возможная форма смены власти в Донецке, по примеру того, как это произошло в Луганске, но пока для его успешного проведения есть лишь одно условие - недовольство людей. Хотя сам Ходаковский отрицает возможность своего участия в путче. Ведь "путч" будет играть на руку противникам "ДНР".



Между Ходаковским и Захарченко происходит непрямая полемика в стиле российской политики. В Российской Федерации вовсю идет предвыборная кампания. Единственного несистемного политика, который заявил о своем участии в выборах, Алексея Навального не допустили к ним по формальной причине наличия судимости (оспариваемой в Европейском суде по правам человека). Обозреватели заметили, что действующий президент России и кандидат Владимир Путин не произносит имя Навального даже когда его напрямую спрашивают о нем, как это было на его последней пресс-конференции в декабре 2017 года.



Как Навальный в России, Ходаковский единственный публичный оппонент действующей самопровозглашенной власти в лице Захарченко. Хотя сам Ходаковский, который скептически относится к российской оппозиции, вряд ли одобрил бы такое сравнение.



Ни Путин, ни Захарченко никогда не говорят о своих оппонентах и не упоминают их имена. Лидер "Патриотических сил Донбасса" первым опубликовал информацию о том, что "народный совет "ДНР" планирует продлить полномочия Захарченко на год и таким образом перенести выборы. На это обвинение Захарченко ответил лишь через несколько недель на одной из своих пресс-конференций, сказав, что эту информацию распространяют "известные блогеры".



"Я сам приятно удивлен, что выборы в "Донецкой народной республике" вызывают такой ажиотаж у некоторых известных блогеров. Выборы будут в установленном законом порядке в 2018 году осенью", - сказал лидер "ДНР".



Сходство не только в том, что имя Ходаковского "под запретом". Его не только нет в "официальных" медиа "ДНР", но и на активистов его движения, как и на активистов движения Навального, оказывается давление.



Хотя, конечно, все познается в сравнении, по меркам авторитарного режима "ДНР", где оказаться за решеткой очень легко, видимое давление в виде бесед, визитов "МГБшников" в офисы и срывов эфиров нельзя назвать таким уж сильным давлением.



Обозреватель Энрике Менендес, который долгое время провел в Донецке после начала вооруженного конфликта, но был выслан оттуда без права въезда, считает, что если не будет форс-мажоров, то Захарченко легко сохранит свою должность. Военный путч по примеру Луганска маловероятен. "На стороне Захарченко достаточная поддержка как внутри, так и со стороны России. И именно эта внутренняя поддержка отличает ситуацию в "ДНР" от "ЛНР", - считает он.



И действительно, в структуре "ДНР" пока нет таких видимых и сильных конфликтов, силовые подразделения демонстрируют к Захарченко лояльность, он продолжает получать поддержку от России. Тем не менее сам момент пусть и формальных выборов и временное безвластие удобный момент для свержения власти, а события в Луганске показали, что в случае, если противостояние выйдет на улицы, в Москве не очень-то и будут поддерживать своего кандидата, а скорее сами уберут его, чтобы не устраивать совсем уже карикатурные бои на улицах "столиц" самопровозглашенных республик.



Продолжат ли в "ДНР" строить "маленькую Россию" и делать из оппонента Ходаковского свою версию Навального? Узнаем, когда Ходаковский будет регистрироваться как кандидат".

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