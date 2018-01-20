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Через линию разграничения пытались переместить горное оборудование
Государственная пограничная служба Украины сообщает, что сегодня, 20 января, пограничники в КПВВ "Марьинка" предотвратили попытку перемещения через линию разграничения горного оборудования.
Во время осмотра автомобиля "Mercedes" (им управлял гражданин Украины, который направлялся на неконтролируемые территории) пограничным нарядом Краматорского отряда совместно с работниками фискальной службы, в салоне транспортного средства с признаками сокрытия были обнаружены гидрораспределительные блоки. Они оцениваются примерно в 82 000 гривен.
Нарушителя и выявленную находку передали сотрудникам ГФС для принятия правового решения.
Напомним, что сегодня утром у донбасских КПВВ скопилось более 400 авто.
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Теги: Донбасс, пограничники, задержание, пункт пропуска, линия разграничения, КПВВ
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