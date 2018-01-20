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Донецкое направление: минометные атаки и неудачная вылазка ДРГ

20.01.2018 13:08
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Донецкое направление: минометные атаки и неудачная вылазка ДРГ

На Донецком направлении за минувшие сутки, 19 января, российско-оккупационные силы четыре раза нарушали режим тишины.

"Акцент огня и вообще всех вражеских действий захватчиков был сконцентрирован на Приморском участке фронта, - рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута. - Практически весь вечер у Широкино и Водяного не смолкали тяжелые минометы сил агрессора, которые прицельно били по позициям наших воинов. В целом украинские оборонные укрепления выдержали попадание почти двух десятков крупнокалиберных мин противника".

Вероятно, таким минометным огнем пророссийские незаконные вооруженные формирования отреагировали на успешное выявление нашими военными и дальнейшее отражение вылазки вражеской диверсионно-разведывательной группы, отмечает полковник. ДРГ заметили неподалеку от укреплений ВСУ на окраинах Широкино.

"Украинские защитники, когда эта разведгруппа критически приблизились к ним, открыли огонь из стрелкового оружия, заставив диверсантов отойти. На поле боя противник оставил одного своего раненого, - продолжает Максим Праута. - Его эвакуировали наши военные и в дальнейшем организовали предоставление диверсанту медицинской помощи".

Напомним, что сегодня была опубликована новая карта из зоны АТО.

Всего 19 января оккупанты Донбасса совершили 7 обстрелов в зоне АТО.

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Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, Донецкое направление, ДРГ
 
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