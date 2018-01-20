Горловка: боевики "ДНР" обосновались в собственности "Стирола"

20.01.2018 10:56

Согласно данным группы "Информационное Сопротивление", захваченный оккупантами Донетчины концерн "Стирол" передал гостиницы, профилакторий и спорткомплекс незаконным вооруженным формированиям пророссийской группировки "ДНР".



"По указанию главы российской оккупационной администрации г. Горловки И.С.Приходько, руководитель ПАО "Концерн Стирол" (владелец - Ostchem Holding AG, Д.Фирташа, в марте 2017 г завод был "национализирован" оккупационными властями ОРДО, создано "ГП ДНР Стирол" и введено "внешнее управление") М.В.Чепак передал две гостиницы, профилакторий и спорткомплекс, находящиеся на балансе предприятия, военным формированиям "ДНР" для размещения личного состава оккупантов, - отмечают в ИС. - Кроме того, Чепак М.В. по указанию Приходько И.С. часть оборотных денежных средств завода регулярно передает боевикам "ДНР".