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Архив - Донецкая область

Гражданин Украины не смог провести через КПВВ номерные знаки "ДНР"

20.01.2018 13:17
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Гражданин Украины не смог провести через КПВВ номерные знаки "ДНР"

Пограничники в КПВВ "Майорск" обнаружили сегодня у гражданина Украины номерные знаки так называемой "ДНР".

При осмотре автомобиля "Hyundai", на котором гражданин Украины следовал на неконтролируемую территорию по маршруту Бахмут-Горловка, пограничным нарядом Краматорского отряда в транспортном средстве (под ковриком) были обнаружены номерные знаки и свидетельство о регистрации так называемой "ДНР".

Нарушителя и пвыявленную находку передали сотрудникам Национальной полиции

Напомним, что сегодня утром у донбасских КПВВ скопилось более 400 авто.

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Теги: Донбасс, ДНР, пункт пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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