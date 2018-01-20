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Гражданин Украины не смог провести через КПВВ номерные знаки "ДНР"
20.01.2018 13:17
Пограничники в КПВВ "Майорск" обнаружили сегодня у гражданина Украины номерные знаки так называемой "ДНР".
При осмотре автомобиля "Hyundai", на котором гражданин Украины следовал на неконтролируемую территорию по маршруту Бахмут-Горловка, пограничным нарядом Краматорского отряда в транспортном средстве (под ковриком) были обнаружены номерные знаки и свидетельство о регистрации так называемой "ДНР".
Нарушителя и пвыявленную находку передали сотрудникам Национальной полиции
Напомним, что сегодня утром у донбасских КПВВ скопилось более 400 авто.
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Теги: Донбасс, ДНР, пункт пропуска, линия разграничения, КПВВ
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