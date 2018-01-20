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Ходаковский всё рассказал о российском вмешательстве в судьбу Донбасса
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский на своей странице в Фейсбуке (там он значится как Александр Сергеев) рассказал, как на самом деле появились т.н. "ДНР" и "ЛНР".
По словам Ходаковского, "народная республика" стала плодом трудов РФ. Причем в битве за украинский Донбасс сошлись две концепции кремлевских управленцев. Одну представлял Сергей Глазьев (российский экономист, политик, советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции, член Национального финансового совета Банка Росси), другую – Владислав Сурков (помощник президента Российской Федерации с 20 сентября 2013 года, действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса).
"Новороссия и ЛДНР. Это не только разные концепции, но это еще и Глазьев и Сурков со своими командами. Глазьев не рыцарь в белых одеждах - он такой же манипулятор, и кое-кто из наших это неплохо знает, - сообщил Ходаковский. - Знаю и я, потому что читал секретные документы. Говоря манипулятор - я не говорю, что он не патриот России. Что Сурков, что тот же Глазьев - они каждый по своему понимают пользу России, и каждый ради этой пользы готов был отстаивать свой план. Но победил Сурков. Но он же не взял Глазьева, Олега Царева (беглый украинский нардеп из "Партии регионов" - прим. ред.) в команду, хотя у тех были свои наработки? Не взял. И мало того - очень болезненно отреагировал бы на вмешательство последних в процессы - а потому что здесь уже включается личное. Везде и всегда это личное…"
Ранее Ходаковский заявил, что обстановка в Донецке накаляется, а также, что Захарченко создал "уродливую реальность".
А еще - сообщил правду об "экономике" в "ДНР" и рассказал, почему он в свое время лишился постов.
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Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, Ходаковский
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