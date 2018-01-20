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Ходаковский заявил, что Донбассу еще в 2014-м заявили: Это не ваша война - это война запада с Россией
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский на своей странице в Фейсбуке (там он значится как Александр Сергеев) продолжает "сдавать" Россию, которая якобы не участвует в боевых действиях на Донбассе.
"Вчера американцы официально назвали Россию угрозой безопасности наряду с Китаем, Северной Кореей, Ираном и террористическими группировками, - отмечает Ходаковский. - Об этом стало известно после того, как глава Пентагона Джеймс Мэттис обнародовал основные несекретные положения новой "Национальной оборонной стратегии".
А за день до этого Украина приняла закон, который именует Россию оккупантом и агрессором, напоминает террорист, подчеркивая, что "в принципе, их понять можно: Россия отхватила приличный кусок от того, что раньше называлось Украиной".
"Еще в четырнадцатом, в самом начале событий, когда на границе стояли украинские пограничники а войной и не пахло, наши ребята ездили во Владикавказ с экспонатами для участия в православной выставке. Слух о том, что они из Донбасса, распространился быстро, и так получилось, что их пригласили в Чечню пообщаться в неформальной беседе с представителями чеченского руководства. Рамзана Кадырова не было, но Адам Делимханов (заместитель председателя правительства Чеченской республики, депутат Государственной думы России, член партии "Единая Россия" - прим.ред.) присутствовал, и в разговоре прозвучала фраза, что это не ваша война - это война запада с Россией, - уверяет Ходаковский. - Мы тогда как-то не сильно задумывались о таких материях - не успели еще до конца осмыслить происходящее, - но чем дальше - тем больше эти слова начинали оправдываться".
Ходаковский отмечает: "Я потом в свою риторику неоднократно включал высказывания, что мы в этой войне, если понимать ее именно так, воюем на стороне России, потому что сделали свой выбор. Мало кто задумывается, что от постановки вопроса зависит и трактовка всего, что с нами происходит. Если это наше внутреннее дело - то на обстоятельства нужно смотреть одним образом, а если это наше общее с Россией дело - то совершенно иным".
Ранее Ходаковский заявил, что обстановка в Донецке накаляется, а также, что Захарченко создал "уродливую реальность".
А еще - сообщил правду об "экономике" в "ДНР" и рассказал, почему он в свое время лишился постов.
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Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, Чечня, Запад, Ходаковский
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