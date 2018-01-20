Хуг едет на Донбасс

20.01.2018 09:17

С 21 по 25 января 2018 года первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг будет находиться с визитом в восточной Украине.



"Целью поездки является оценка ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияния на жизнь гражданского населения, диалог с местными общинами, а также посещение объектов жизнеобеспечения, где при содействии СММ проводились ремонтно-восстановительные работы", - говорится в сообщении на официальном сайте ОБСЕ.



Как ожидается, во время визита Хуг присоединится к патрулям наблюдателей ОБСЕ вдоль линии соприкосновения, а также проведет ряд пресс-брифингов.



Отметим, что СММ ОБСЕ фиксирует увеличение количества обстрелов в зоне вооруженного конфликта на Донбассе и обострение ситуации в целом.