Экс-посол США в Украине назвал непродуктивными минские переговоры по Донбассу

20.01.2018 22:20

Переговоры между специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером и помощником президента России Владиславом Сурковым является более перспективным, чем минский процесс.



Об этом заявил экс-посол США в Украине Джон Хербст, который сейчас возглавляет Евразийский центр им. Дину Патрисиу "Атлантического совета", сообщает "Укринформ".



"Минский процесс "остановился" почти в начале сентября 2014 года. После достижения первых Минских соглашений не было, фактически, и дня абсолютного прекращения огня, и к тому же российские войска захватили еще больше территории Украины", - сказал эксперт, назвав переговоры в Минске "долгими и непродуктивными".



Вместе с тем, он добавил, что минские переговоры остаются полезными, потому что Евросоюз ссылается на нежелание России выполнять минские соглашения в своей политике санкций.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о предложении президента США Дональда Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска. Он также заявил о возможности проведения переговоров по урегулированию ситуации на Востоке Украины в Казахстане.



Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что "Беларусь не напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров".



Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что место проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не имеет значения для достижения результата.