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Как жителям ОРДО дозвониться в свободную Украину со стационарных телефонов
С сегодняшнего дня жители ОРДО (отдельные районы Донецкой области - неподконтрольная Украине территория) могут звонить со стационарных телефонов на свободную от оккупантов Украину и принимать звонки оттуда.
Как сообщают оккупационном "минсвязи", формат набора 0-0-380-номер. Стоимость разговора составит 10 рублей за одну минуту.
Также можно дозвониться с территории свободной Украины на стационарные телефоны в ОРДО, набрав с городского номера 0-0-7-863-318-30-00 и последние семь цифр номера вызываемого абонента.
С мобильного нужно набрать +7-863-318-30-00 и последние семь цифр номера вызываемого абонента. Отмечается, что для абонентов с территории свободной Украины звонки будут рассчитываться согласно тарифным планам их операторов.
Напомним, что мобильная связь "Vodafone-Украина" перестала работать на территории ОРДЛО со второй половины дня 11 января. На Луганщине ее удалось "поднять" вчера. На оккупированной Донетчине связи так и нет...
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Теги: Донбасс, телефон, мобильная связь, ДНР, ОРДО
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