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Лавров и Песков отреагировали на признание России агрессором
В Кремле очень недовольны принятым Верховной Радой законом № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Напомним, что им, в частности, РФ названа страной-агрессором.
"Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает Минские договоренности. Минские договоренности, которые были одобрены единогласно Советом безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей "нормандского формата" в Минске. Для нас это очевидно", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Он назвал Киев "абсолютно не договороспособным". И подчеркнул: "У нас есть достоверные знания, что и в Европе, и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти и как они ведут линию на заматывание своих обязательств по Минским договоренностям".
При этом Лавров уверяет: Россия будет добиваться того, чтобы "все, что записано в Минских договоренностях, выполнялось".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не готова нести ответственность за происходящее на оккупированном Донбассе (это также предусмотрено принятым ВР законом), сообщает "Униан".
По словам Пескова, Кремль категорически не согласен с формулировкой в принятом Верховной Радой Украины законе о том, что Россия является оккупантом Донбасса.
“Мы считаем использование такой формулировки в принятом законе отступлением от документа (имеются в виду Минские соглашения – прим. ред.), под которым стоит подпись президента Порошенко. Мы сожалеем в этой связи. Безусловно Россия будет сохранять свою приверженность букве и духу Минских договоренностей вместе с другими гарантами – Францией и Германией“, – сказал Песков.
Напомним, Верховная Рада 18 января приняла закон № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Документ относит к оккупированным территориям особые районы Донецкой и Луганской области, на которых действует оккупационная администрация РФ. Датой начала оккупации со ссылкой на другой закон определили 20 февраля 2014 года. На Россию как государство-агрессора возложена ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях. Украина считает все документы, выданные на оккупированных территориях, ничтожными, кроме справок о рождении и смерти.
Украина предпринимает дипломатические меры для обеспечения государственного суверенитета. Вместе с тем для сопротивления агрессии со стороны РФ создается Объединенный оперативный штаб. Полномочия его руководителя утвердит главнокомандующий ВСУ по представлению министра обороны. Разработать документ уполномочен Генштаб ВСУ. В документе прописаны права привлеченных к противодействию агрессии.
Известный украиинский политолог и блогер Олег Пономарь прокомментировал принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса.
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Теги: Украина, Россия, Донбасс, агрессор, Лавров, Песков
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