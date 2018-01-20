Линию разграничения через донбасские пункты пропуска пересекают очень интенсивно

20.01.2018 09:05

По данным Госпогранслужбы Украины, пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения, остается интенсивным.



Вчера в донбасских КПВВ в районе АТО было оформлено 31,1 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:



"Майорск" - 7705 человек и 915 транспортных средств;



"Марьинка" - 7535 человек и 1370 транспортных средств;



"Новотроицкое" - 6050 человек и 1135 транспортных средств;



"Гнутово" - 3095 человек и 710 транспортных средств;



"Станица Луганская" - 6690 человек.