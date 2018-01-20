На Донетчине достали гранату из печки

20.01.2018 16:12

В пгт Никольское (бывшее Володарское, подконтрольная часть Донецкой области), проверяя полученную оперативную информацию, участковые офицеры местного отделения полиции по решению суда провели обыск по месту жительства 51-летнего гражданина.



В летней кухне в печи полицейские обнаружили и изъяли гранату РГД-5, запал и пневматическое оружие, переделанное для осуществления выстрелов боевыми патронами.



Владелец до последнего наличие каких-либо запрещенных предметов отрицал. А когда их обнаружили, пояснил, что всё нашел за пределами населенного пункта. А домой якобы принес на случай самообороны.



Предоставленная информация будет проверена в рамках досудебного расследования, начатого по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами" Уголовного кодекса Украины, сообщает полиция Донетчины.