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Архив - Донецкая область

На Донетчине достали гранату из печки

20.01.2018 16:12
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На Донетчине достали гранату из печки

В пгт Никольское (бывшее Володарское, подконтрольная часть Донецкой области), проверяя полученную оперативную информацию, участковые офицеры местного отделения полиции по решению суда провели обыск по месту жительства 51-летнего гражданина.

В летней кухне в печи полицейские обнаружили и изъяли гранату РГД-5, запал и пневматическое оружие, переделанное для осуществления выстрелов боевыми патронами.

Владелец до последнего наличие каких-либо запрещенных предметов отрицал. А когда их обнаружили, пояснил, что всё нашел за пределами населенного пункта. А домой якобы принес на случай самообороны.

Предоставленная информация будет проверена в рамках досудебного расследования, начатого по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами" Уголовного кодекса Украины, сообщает полиция Донетчины.



Теги: Донбасс, полиция, граната, обыск
 
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