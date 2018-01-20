- Аброськін: Деокупація та реінтеграція починається з взаємоповаги та взаємопідтримки20:37
- Кравчук доволен, что войну назвали войной, а Россию - агрессором20:23
- В Добропольском районе стало больше детдомов семейного типа20:12
- Вуз-переселенец из Донецка занял достойное место в рейтинге19:50
- Всемирная продовольственная программа прекращает свою помощь на востоке Украины19:26
- В Авдеевке произошло 4 убийства19:20
- Порошенко провел встречу, посвященную освобождению пленных19:01
- ВПЛ прекратили платить пенсию: что делать?18:39
- В Краматорске открыли памятник воинам АТО: появилось видео18:25
- В зоне АТО – обострение, в рядах ВСУ есть раненые и травмированные18:18
На Донетчине достали гранату из печки
В пгт Никольское (бывшее Володарское, подконтрольная часть Донецкой области), проверяя полученную оперативную информацию, участковые офицеры местного отделения полиции по решению суда провели обыск по месту жительства 51-летнего гражданина.
В летней кухне в печи полицейские обнаружили и изъяли гранату РГД-5, запал и пневматическое оружие, переделанное для осуществления выстрелов боевыми патронами.
Владелец до последнего наличие каких-либо запрещенных предметов отрицал. А когда их обнаружили, пояснил, что всё нашел за пределами населенного пункта. А домой якобы принес на случай самообороны.
Предоставленная информация будет проверена в рамках досудебного расследования, начатого по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами" Уголовного кодекса Украины, сообщает полиция Донетчины.
Теги: Донбасс, полиция, граната, обыск
- По Славянску разъезжал пьяный рыбак с гранатой
- На Донетчине гранаты находят в кухонных столах, карманах и на вокзалах
- Донецкие полицейские задержали мужчину, который подорвал гранату возле Волновахской райгосадминистрации
- У жителей Курахово отобрали тротил и гранату
- Опасная находка в прифронтовом Торецке
- Взрывоопасный прохожий. У жителя Святогорска изъяли гранату
- Освобожденные из плена "ЛНР" ультрас луганской "Зари" будут работать в Федерации футбола Украины20:57
- Аброськін: Деокупація та реінтеграція починається з взаємоповаги та взаємопідтримки20:37
- Кравчук доволен, что войну назвали войной, а Россию - агрессором20:23
- В Добропольском районе стало больше детдомов семейного типа20:12
- Вуз-переселенец из Донецка занял достойное место в рейтинге19:50
- Всемирная продовольственная программа прекращает свою помощь на востоке Украины19:26
- В Авдеевке произошло 4 убийства19:20
- Порошенко провел встречу, посвященную освобождению пленных19:01
- ВПЛ прекратили платить пенсию: что делать?18:39
- В Краматорске открыли памятник воинам АТО: появилось видео18:25
- Аброськін: Деокупація та реінтеграція починається з взаємоповаги та взаємопідтримки20:37
- Кравчук доволен, что войну назвали войной, а Россию - агрессором20:23
- В Добропольском районе стало больше детдомов семейного типа20:12
- Вуз-переселенец из Донецка занял достойное место в рейтинге19:50
- Всемирная продовольственная программа прекращает свою помощь на востоке Украины19:26
- В Авдеевке произошло 4 убийства19:20
- Порошенко провел встречу, посвященную освобождению пленных19:01
- ВПЛ прекратили платить пенсию: что делать?18:39
- В Краматорске открыли памятник воинам АТО: появилось видео18:25
- В зоне АТО – обострение, в рядах ВСУ есть раненые и травмированные18:18
- В*та скулит: в сети показали последствия прихода "русского мира" в Крым21:59
- Евгений Ковтун: «После второго подрыва терминала ДАПа меня привалило блоками...»12:13
- Вся правда: Донбасс замороженная территория, лидеры Майдана останутся у власти на долгие годы, а народ будут держать в узде под предлогом войны11:39
- Людей никто не защитит от произвола военных11:34
- Все — по плану России, – эксперт про закон о реинтеграции08:59
- Я - заблудшая овечка: Усик рассказал о поездках в АТО. ВИДЕО18:39
- Пономарь: Закон о Донбассе станет тузом Волкера на переговорах с Сурковым17:02
- Определена самая опасная бытовая вещь, вызывающая рак16:45
- Экономных украинцев накажут штрафами15:54
- Реинтеграция Донбасса: какие серьезные изменения ждут украинцев15:33
- "ДНР" и "ЛНР" изменят названия
- Сегодня в «республиках» заработает МТС
- На неподконтрольном Донбассе будет два тарифа Vodafon
- В Vodafone не смогут починить связь в “ДНР”
- Корректируем женскую судьбу: на какой палец надо надевать кольцо
- Цель Захарченко намного хитрее: жители "ДНР" возмущены запретом выезжать в Украину и назвали реальную причину указа
- Тука разочаровал переселенцев новостями
- "ДНР" предложили вернуть Дебальцево: Украина озвучила требования
- Когда отменят проверки переселенцам после идентификации в Ощадбанке
- Мобильная связь в оккупированном Донбассе: представители компании "Vodafone-Украина" сделали важное заявление