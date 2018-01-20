Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донетчине ищут 1300 пропавших людей

20.01.2018 22:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донетчине ищут 1300 пропавших людей

В 2017 году в полицию подконтрольной части Донецкой области поступило 2025 сообщений о пропаже людей. Местонахождение 1728 было установлено в течение первых дней после обращения их родственников. Всего разыскано 2200 граждан.

Всего же с начала конфликта на Донетчине разыскивалось 3500 человек, пропавших без вести. На сегодняшний день не разыскано 1300 человек. Их поиски продолжаются.

На новый уровень вышел поиск детей, отмечают в полиции. Так, в 2017 году в полицию поступило 588 сообщений о пропаже детей. Более 90% из них были найдены в течение первых часов. На данный момент не найденными считаются только 4 ребенка, которые находятся на временно оккупированной территории.

Значительную роль в улучшении статистики розыска пропавших сыграло внедрение новых подходов этой в сфере. Среди них - использование международных практик, немедленное реагирование на сообщения о пропаже человека, применение камер интеллектуального видеонаблюдения, сотрудничество с известными общественными организациями, в частности "Красным Крестом", онлайн-проверки в сети стоп-контролей и тому подобное.



Теги: Донбасс, полиция, пропавший без вести, розыск
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх