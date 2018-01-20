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На Донетчине ищут 1300 пропавших людей
В 2017 году в полицию подконтрольной части Донецкой области поступило 2025 сообщений о пропаже людей. Местонахождение 1728 было установлено в течение первых дней после обращения их родственников. Всего разыскано 2200 граждан.
Всего же с начала конфликта на Донетчине разыскивалось 3500 человек, пропавших без вести. На сегодняшний день не разыскано 1300 человек. Их поиски продолжаются.
На новый уровень вышел поиск детей, отмечают в полиции. Так, в 2017 году в полицию поступило 588 сообщений о пропаже детей. Более 90% из них были найдены в течение первых часов. На данный момент не найденными считаются только 4 ребенка, которые находятся на временно оккупированной территории.
Значительную роль в улучшении статистики розыска пропавших сыграло внедрение новых подходов этой в сфере. Среди них - использование международных практик, немедленное реагирование на сообщения о пропаже человека, применение камер интеллектуального видеонаблюдения, сотрудничество с известными общественными организациями, в частности "Красным Крестом", онлайн-проверки в сети стоп-контролей и тому подобное.
Теги: Донбасс, полиция, пропавший без вести, розыск
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