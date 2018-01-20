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На Светлодарской дуге на позиции боевиков ОРДЛО " хорошо взлетали и горели брёвна"
Волонтер Юрий Мысягин рассказал о том, как некая "Третья сила" нанесла удар по одной из позиций оккупантов Донбасса в районе Светлодарской дуги.
"Есть на Светлодарской дуге у террористов важная стратегическая высота, на ней расположена позиция "Адидас", которая за время войны уж очень много горя нам принесла, - пишет Юрий на своей страинце в Фейсбуке. – Все, кто воевал в том районе, знают, что данная позиция очень важна, поэтому она очень, очень сильно укреплена.
Чтобы вы поняли ее важность для террористов, так вот, она не менее важна как и ставшая уже известной стратегическая позиция "Муравейник". Так вот, вчера на ней хорошо взлетали и горели брёвна, которыми она укреплена в несколько накатов".
Юрий уверяет, что понятия не имеет, кто "так смог отличиться". Оккупанты, по его словам, "как всегда жалуются, что это 54-я бригада, а я знаю точно, что у нас никто не стреляет и все четко соблюдают договоренности о перемирии".
"Наверно опять в очередной раз "Третья сила" незаметно отметилась и быстро растворилась в темноте", - пишет волонтер.
Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, оккупанты, Светлодарская дуга, ОРДЛО
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