"Новые донецкие" из РФ захватывают квартиры в ОРДЛО

20.01.2018 11:35

Спикер Генштаба ВСУ по вопросам АТО Влад Волошин сообщил, что в быту, на оккупированных российскими гибридными террористическими войсками территориях Донбасса, недавно появился такой термин "новые донецкие".



"Им называют тех, кто поселился в домах, покинутых беженцами", - отмечает Волошин, подчеркивая, что в подавляющем большинстве это "плебса" из российской глубинки, которая приехала воевать на Донбасс и "наотжимала" себе квартиры в крупных городах, Донецке, Луганске.



"Немало здесь и российской "бесквартирной военной лимиты", которая о жилье в "нормальных гарнизонах" только мечтала, - продолжает Волошин. - Для большинства квартиры достались даром. Особенно военные здесь с помощью местной "власти" вселяются в квартиры, владельцы которых оставили Донецк и перебрались в свободные областей Украины".



Волошин подчеркивает, что жилье на оккупированных территориях очень подешевело, если его и продают. В Донецке, к примеру, можно "элитку" приобрести за несколько десятков тысяч долларов США (ранее стоившей в несколько сотен тысяч). "Аналогичная ситуация сложилась в Луганске. Если до войны двухкомнатная квартира недалеко от центра этого города стоила $ 25 000, то сейчас - всего $ 14 000, - делится Волошин со ссылкой на СМИ. - Таких "новых донецких" уже насчитывается больше 10000, и количество их увеличивается. Из "русской глубинки" уже потянулись целые семьи вслед за "кормильцами".