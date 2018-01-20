Официально: ВСУ не понесли потерь в зоне АТО

20.01.2018 12:52

Сегодня, 20 января, на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута сообщил, что за минувшие сутки ни один украинский воин не погиб и не был ранен в результате боевых действий на Донбассе.



"Однако, враждебные провокации в этот день не прекращались. Они даже несколько усилились, - подчеркнул полковник. - Противник продолжал обстрелы позиций украинских защитников. Основой этих огневых ударов стали минометы, в частности, запрещенной минскими соглашениями системы калибра 120-мм. Таким образом, враг показательно демонстрирует пренебрежение любыми договоренностями. Захватчик пытался причинить подразделениям нашей армии максимально возможных потерь и убытков, поскольку его огневая активность была исключительно прицельной. Благодаря успешным контрмерам украинская армия и дальше полностью контролирует ситуацию в районе боевых действий".



Напомним, что сегодня была опубликована новая карта из зоны АТО.

Стало известно, что в районе Широкино вражеских диверсантов вчера накрыли огнем.

Напомним, что 19 января оккупанты Донбасса совершили 7 обстрелов в зоне АТО.

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