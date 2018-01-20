Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Опубликована новая карта из зоны АТО

20.01.2018 12:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Опубликована новая карта из зоны АТО

Информационно-аналитический центр национальной безопасности Украины обнародовал карту из зоны АТО по состоянию на начало суток 20 января.

Согласно карте, нарушения режима тишины вчера произодили в районе Станицы Луганской, на юге Донетчины и на Светлодарской дуге.

Напомним, что в районе Широкино вражеских диверсантов вчера накрыли огнем. 

Напомним, что 19 января оккупанты Донбасса совершили 7 обстрелов в зоне АТО.

Читайте также:
Штаб назвал 4 горячие точки зоны АТО



Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх