Полиция Донетчины просит помочь установить личность погибшего

20.01.2018 17:58

Сегодня, 20 января, в балке по ул. Хабаровской в Константиновке обнаружен труп неустановленного мужчины с признаками насильственной смерти.



Приметы: возраст 25-30 лет, ростом около190 см, Спортивного телосложения, волосы светлые, размер обуви 44-45.



Особые приметы: на спине справа от позвоночника родимое пятно размером около 6 мм.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).



"Если Вы можете предоставить любую информацию о погибшем или у вас исчезли знакомые или родственники, которые долгое время не выходят на связь, просим сообщить по телефону 102, (067) 629-02-41 или 0-800-505-102 ( бесплатно со всех телефонов)", - призывает полиция Донетчины.