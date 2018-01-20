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Полиция Донетчины просит помочь установить личность погибшего
20.01.2018 17:58
Сегодня, 20 января, в балке по ул. Хабаровской в Константиновке обнаружен труп неустановленного мужчины с признаками насильственной смерти.
Приметы: возраст 25-30 лет, ростом около190 см, Спортивного телосложения, волосы светлые, размер обуви 44-45.
Особые приметы: на спине справа от позвоночника родимое пятно размером около 6 мм.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
"Если Вы можете предоставить любую информацию о погибшем или у вас исчезли знакомые или родственники, которые долгое время не выходят на связь, просим сообщить по телефону 102, (067) 629-02-41 или 0-800-505-102 ( бесплатно со всех телефонов)", - призывает полиция Донетчины.
Теги: Донбасс, полиция, труп, личность
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