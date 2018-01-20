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Поврежденный обстрелами водопровод и затопленная шахта привели к беде в "серой зоне" Донетчины
CMM уточняла сообщения о подтоплении примерно 20 домов в Чигарях, общине в пгт Южное (быв. Ленинское, 40 км к северо-востоку от Донецка), расположенном между передовыми позициями Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований.
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 19 января), местный житель сообщил наблюдателям по телефону, что вода вытекает из водопровода, поврежденного во время обстрела в начале осени 2017 года, а в некоторых местах впоследствии вода была загрязнена метаном из расположенной неподалеку затопленной угольной шахты.
По словам должностного лица из подконтрольного правительству г. Торецк (43 км к северу от Донецка) во время телефонной беседы с наблюдателями, водопровод частично отремонтирован, но из-за оставшихся повреждений произошло подтопление Чигарей.
Представитель местной неправительственной организации рассказал по телефону, что в Чигари доставили насосные установки, чтобы выкачать воду из затопленных подвалов и погребов.
Теги: Донбасс, шахта, водопровод, обстрелы, СММ ОБСЕ
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