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Штаб назвал 4 горячие точки зоны АТО
19 января оккупанты Донбасса обстреливали позиции ВСУ на Луганском и Донецком направлениях.
По данным пресс-центра штаба АТО, на Луганском направлении противник несколько раз нарушил режим прекращения огня на Светлодарской дуге, обстреляв из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов защитников Луганского. А вблизи Станицы Луганской, где никак не могут развести войска, незаконные вооруженные формирования устроили непродолжительное обстрел из стрелкового оружия.
На Донецком направлении враг активизировался на Приазовье: в вечернее время оккупанты неоднократно вели там огонь из тяжелых минометов. "Более полутора десятка мин калибра 120-мм разорвались вблизи наших позиций у Широкино и Водяного", - отмечает пресс-центр штаба АТО.
Напомним, что в районе Широкино вражеских диверсантов вчера накрыли огнем.
Напомним, что 19 января оккупанты Донбасса совершили 7 обстрелов в зоне АТО.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
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