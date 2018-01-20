Штаб назвал 4 горячие точки зоны АТО

20.01.2018 07:35

19 января оккупанты Донбасса обстреливали позиции ВСУ на Луганском и Донецком направлениях.



По данным пресс-центра штаба АТО, на Луганском направлении противник несколько раз нарушил режим прекращения огня на Светлодарской дуге, обстреляв из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов защитников Луганского. А вблизи Станицы Луганской, где никак не могут развести войска, незаконные вооруженные формирования устроили непродолжительное обстрел из стрелкового оружия.



На Донецком направлении враг активизировался на Приазовье: в вечернее время оккупанты неоднократно вели там огонь из тяжелых минометов. "Более полутора десятка мин калибра 120-мм разорвались вблизи наших позиций у Широкино и Водяного", - отмечает пресс-центр штаба АТО.



Напомним, что в районе Широкино вражеских диверсантов вчера накрыли огнем.

Напомним, что 19 января оккупанты Донбасса совершили 7 обстрелов в зоне АТО.