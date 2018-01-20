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Архив - Донецкая область

Штаб назвал 4 горячие точки зоны АТО

20.01.2018 07:35
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Штаб назвал 4 горячие точки зоны АТО

19 января оккупанты Донбасса обстреливали позиции ВСУ на Луганском и Донецком направлениях.

По данным пресс-центра штаба АТО, на Луганском направлении противник несколько раз нарушил режим прекращения огня на Светлодарской дуге, обстреляв из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов защитников Луганского. А вблизи Станицы Луганской, где никак не могут развести войска, незаконные вооруженные формирования устроили непродолжительное обстрел из стрелкового оружия.

На Донецком направлении враг активизировался на Приазовье: в вечернее время оккупанты неоднократно вели там огонь из тяжелых минометов. "Более полутора десятка мин калибра 120-мм разорвались вблизи наших позиций у Широкино и Водяного", - отмечает пресс-центр штаба АТО.

Напомним, что в районе Широкино вражеских диверсантов вчера накрыли огнем. 

Напомним, что 19 января оккупанты Донбасса совершили 7 обстрелов в зоне АТО.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
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