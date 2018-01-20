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Архив - Донецкая область

Схватка у Широкино: боевики ОРДО подтвердили потери

20.01.2018 13:59
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Схватка у Широкино: боевики ОРДО подтвердили потери

Т.н. "заместитель командующего оперативным командованием" пророссийской группировки "ДНР" Эдуард Басурин подтвердил информацию сил АТО о том, что боевики понесли потери в районе Широкино.

По словам Басурина, "один военнослужащий ДНР погиб, еще один с тяжелыми ранениями взят в плен украинскими силовиками… в районе села Широкино на южном участке фронта". При этом оккупанты традиционно говорят о "диверсии" со стороны ВСУ.

Напомним, что пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута сообщил об попытке ДРГ противника подобраться к укреплениям ВСУ на окраинах Широкино. "Украинские защитники, когда эта разведгруппа критически приблизились к ним, открыли огонь из стрелкового оружия, заставив диверсантов отойти. На поле боя противник оставил одного своего раненого, - рассказал полковник. - Его эвакуировали наши военные и в дальнейшем организовали предоставление диверсанту медицинской помощи".

Напомним, что сегодня была опубликована новая карта из зоны АТО.

Всего 19 января оккупанты Донбасса совершили 7 обстрелов в зоне АТО.

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Теги: Донбасс, ДНР, Широкино, ВСУ, диверсанты
 
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