Смертоносный взрыв в Донецке: появились подробности

20.01.2018 15:08

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине уточняли сообщения о взрыве и гибели человека в оккупированном Донецке.



17 января сотрудники морга в Калининском районе подконтрольного "ДНР" Донецка рассказали команде Миссии, что 11 января в морг было доставлено тело мужчины (1970 г. р.) с ул. Кирова, 56. По их словам, в соответствии с результатами вскрытия установлено, что мужчина скончался от полученных травм вследствие взрыва ручной гранаты.



18 января жена погибшего сообщила наблюдателям, что члены "ДНР" сказали ей о том, что они якобы обнаружили фрагменты гранаты в руках мужчины после того, как на автобусной остановке на ул. Кирова, 56, прогремел взрыв.



Два работника автомойки, расположенной возле автобусной остановки, сообщили СММ, что взрыв произошел ближе к вечеру 11 января, когда они находились внутри помещения.