- Битва за "трон" в "ДНР": Ходаковский против Захарченко15:30
- Смертоносный взрыв в Донецке: появились подробности15:08
- У Захарченко уточнили, кто стал "не выездным"14:55
- В Украине вспоминают "киборгов" из Донецкого аэропорта14:44
- В Славянске человека зарезали за долг14:24
- СММ ОБСЕ рассказала о ВПЛ в ОРДО14:13
- Схватка у Широкино: боевики ОРДО подтвердили потери13:59
- Через линию разграничения пытались переместить горное оборудование13:41
- На Луганском направлении по позициям ВСУ за час выпустили 20 снарядов13:23
- Гражданин Украины не смог провести через КПВВ номерные знаки "ДНР"13:17
Смертоносный взрыв в Донецке: появились подробности
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине уточняли сообщения о взрыве и гибели человека в оккупированном Донецке.
17 января сотрудники морга в Калининском районе подконтрольного "ДНР" Донецка рассказали команде Миссии, что 11 января в морг было доставлено тело мужчины (1970 г. р.) с ул. Кирова, 56. По их словам, в соответствии с результатами вскрытия установлено, что мужчина скончался от полученных травм вследствие взрыва ручной гранаты.
18 января жена погибшего сообщила наблюдателям, что члены "ДНР" сказали ей о том, что они якобы обнаружили фрагменты гранаты в руках мужчины после того, как на автобусной остановке на ул. Кирова, 56, прогремел взрыв.
Два работника автомойки, расположенной возле автобусной остановки, сообщили СММ, что взрыв произошел ближе к вечеру 11 января, когда они находились внутри помещения.
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, смерть, граната, ДНР, СММ ОБСЕ
- Взрыв гранаты убил в Донецке мирных граждан
- Партизаны из Донецка: "Вечерний взрыв нарушил герметичность бренных тел некоторых граждан России"
- В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Жители не могут дозвониться друг другу: оккупанты глушат мобильную связь
- Соцсети: у Донецка – бои, был слышен сильный взрыв
- В Донецке подорвались подростки
- На остановке в центре Донецка произошел взрыв
- Битва за "трон" в "ДНР": Ходаковский против Захарченко15:30
- Смертоносный взрыв в Донецке: появились подробности15:08
- У Захарченко уточнили, кто стал "не выездным"14:55
- В Украине вспоминают "киборгов" из Донецкого аэропорта14:44
- В Славянске человека зарезали за долг14:24
- СММ ОБСЕ рассказала о ВПЛ в ОРДО14:13
- Схватка у Широкино: боевики ОРДО подтвердили потери13:59
- Через линию разграничения пытались переместить горное оборудование13:41
- На Луганском направлении по позициям ВСУ за час выпустили 20 снарядов13:23
- Гражданин Украины не смог провести через КПВВ номерные знаки "ДНР"13:17
- СММ ОБСЕ следила за админграницей Херсонщины и Крыма15:45
- Битва за "трон" в "ДНР": Ходаковский против Захарченко15:30
- Смертоносный взрыв в Донецке: появились подробности15:08
- У Захарченко уточнили, кто стал "не выездным"14:55
- В Украине вспоминают "киборгов" из Донецкого аэропорта14:44
- В Славянске человека зарезали за долг14:24
- СММ ОБСЕ рассказала о ВПЛ в ОРДО14:13
- Схватка у Широкино: боевики ОРДО подтвердили потери13:59
- В Греции пыталась с огнем атаковать посольство Украины13:49
- Через линию разграничения пытались переместить горное оборудование13:41
- В*та скулит: в сети показали последствия прихода "русского мира" в Крым21:59
- Евгений Ковтун: «После второго подрыва терминала ДАПа меня привалило блоками...»12:13
- Вся правда: Донбасс замороженная территория, лидеры Майдана останутся у власти на долгие годы, а народ будут держать в узде под предлогом войны11:39
- Людей никто не защитит от произвола военных11:34
- Все — по плану России, – эксперт про закон о реинтеграции08:59
- Я - заблудшая овечка: Усик рассказал о поездках в АТО. ВИДЕО18:39
- Пономарь: Закон о Донбассе станет тузом Волкера на переговорах с Сурковым17:02
- Определена самая опасная бытовая вещь, вызывающая рак16:45
- Экономных украинцев накажут штрафами15:54
- Реинтеграция Донбасса: какие серьезные изменения ждут украинцев15:33
- "ДНР" и "ЛНР" изменят названия
- Сегодня в «республиках» заработает МТС
- На неподконтрольном Донбассе будет два тарифа Vodafon
- Корректируем женскую судьбу: на какой палец надо надевать кольцо
- В Vodafone не смогут починить связь в “ДНР”
- Цель Захарченко намного хитрее: жители "ДНР" возмущены запретом выезжать в Украину и назвали реальную причину указа
- Тука разочаровал переселенцев новостями
- "ДНР" предложили вернуть Дебальцево: Украина озвучила требования
- Когда отменят проверки переселенцам после идентификации в Ощадбанке
- Полиция прикрыла «лавочку», 3 года оформлявшую украинские пенсии жителям Луганска