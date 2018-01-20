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Архив - Донецкая область

Смертоносный взрыв в Донецке: появились подробности

20.01.2018 15:08
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Смертоносный взрыв в Донецке: появились подробности

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине уточняли сообщения о взрыве и гибели человека в оккупированном Донецке.

17 января сотрудники морга в Калининском районе подконтрольного "ДНР" Донецка рассказали команде Миссии, что 11 января в морг было доставлено тело мужчины (1970 г. р.) с ул. Кирова, 56. По их словам, в соответствии с результатами вскрытия установлено, что мужчина скончался от полученных травм вследствие взрыва ручной гранаты.

18 января жена погибшего сообщила наблюдателям, что члены "ДНР" сказали ей о том, что они якобы обнаружили фрагменты гранаты в руках мужчины после того, как на автобусной остановке на ул. Кирова, 56, прогремел взрыв.

Два работника автомойки, расположенной возле автобусной остановки, сообщили СММ, что взрыв произошел ближе к вечеру 11 января, когда они находились внутри помещения.



Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, смерть, граната, ДНР, СММ ОБСЕ
 
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